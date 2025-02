Najdroższe parkowanie na świecie? Kierowca ma do zapłaty ponad 800 tys. zł

Paula Lazarek

Nikt nie lubi przepłacać za parkowanie, ale to, co dzieje się na lotnisku w Berlinie, przechodzi ludzkie pojęcie. Jak to możliwe, że opłata parkingowa przekracza wielokrotnie wartość auta i nikt nic z tym nie robi? Sprawa Golfa V, który stoi na lotnisku już rok, budzi wiele pytań, które chyba jeszcze długo zostaną bez odpowiedzi.