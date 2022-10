Te niepozorne słupki mogą ratować życie. Czy wiesz, co oznaczają?

Biało-czerwone słupki to stały element przydrożnego krajobrazu w Polsce. Mają one większe znaczenie, niż może nam się wydawać.

Słupki prowadzące pomagają w... prowadzeniu

Są to słupki prowadzące. Jak wskazuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autsotrad, ich podstawowym zadaniem jest pomoc w jeździe, zwłaszcza nocą. Dzięki nim kierowca jest w stanie rozpoznać, w jakim kierunku przebiega droga, (czy mamy do czynienia z prostym odcinkiem, czy też dojeżdżamy do zakrętu). Wskazują one także szerokość drogi.

Dzięki temu, że na słupkach znajdują się elementy odblaskowe, kierowcy są w stanie dostrzec te elementy infrastruktury drogowej w mroku. Kolor czerwony na słupkach prowadzących oznacza tylne światła samochodów jadących w tym samym kierunku, a biały przednie światła aut, które nadjeżdżają z przeciwnego kierunku. Słupki ustawione są co 100 m. Jeśli jednak znajdują się na łukach drogi, jest ich odpowiednio więcej.

Słupki prowadzące pomagają określić lokalizację

To jednak nie wszystko. GDDKiA przypomina, że na słupkach znajdują się również dane dotyczące kilometra i hektometra konkretnej drogi (co 100 m), a te ustawione na drogach krajowych i wojewódzkich zawierają także informacje o numerze trasy (stosowane co kilometr). Co nam to daje?

W przypadku ewentualnego zdarzenia drogowego, podczas wzywania służb możemy dokładnie określić naszą lokalizację poprzez podanie numerów znajdujących się na słupku. Ponadto na słupkach, które znajdują się przy autostradach, umieszczony jest również kierunek do najbliższej kolumny alarmowej. Te z kolei są umieszczone co 2 km.

Dzięki kolumnom alarmowym można powiadomić o ewentualnym zdarzeniu pracowników obsługi autostrady, a tym samym także potrzebne służby. Wiedza o kolumnach alarmowych i umiejętność szukania informacji na ich temat jest przydatna zwłaszcza, kiedy sieci komórkowe nie są dostępne.

Słupki długie, krótkie i samopoziomujące

Na drogach można spotkać dwa warianty słupków. Pierwszym typem są długie słupki stojące przy drodze. Mają one oznaczenie U-1a. Jeśli jednak droga jest ogrodzona barierami ochronnymi, słupki umieszczane są na tych elementach infrastruktury drogowej. Są to krótkie słupki i mają oznaczenie U-1b. Nie oznacza to jednak, że na drogach z barierkami montaż słupków U-1a jest niemożliwy.

Zdjęcie Słupki prowadzące informują o numerze drogi i kilometrze, na którym się znajdują. / LUKASZ JOZWIAK/REPORTER / East News

W trakcie różnego rodzaju zdarzeń dochodzi do sytuacji, kiedy pojazdy najeżdżają na słupki i w efekcie je niszczą. Coraz częściej jednak na drogach spotkać można słupki samopoziomujące. Po ewentualnym najechaniu wracają do pozycji pionowej.

Kierowco, pamiętaj o funkcjach słupków prowadzących

Warto wiedzieć i pamiętać, jakie przydatne informacje znajdują się na słupkach prowadzących, żeby w razie zdarzenia drogowego, móc szybko zareagować i podać służbom konkretne informacje.

