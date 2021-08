Strefa "Tempo 30" w niemal całym Paryżu

Wiadomości Paryż wyklucza samochody. Na przekór faktom i logice!

Paryż stał się jednym z niemal 200 miast w całej Francji, w których obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/godz. Podobne prawo drogowe obowiązuje już między innymi w Grenoble, Montpellier i Tuluzie - przypomina francuski dziennik "Le Figaro".

Ograniczenie nie będzie dotyczyć większych arterii, jak Pola Elizejskie, gdzie będzie można poruszać się z prędkością do 50 km/godz. Paryski ratusz podaje, że elementy sygnalizacji drogowej zostały odpowiednio zmodyfikowane, a fotoradary zainstalowane, jednak "Le Figaro" zwrócił uwagę, że do poniedziałku w rzeczywistości w całym mieście zainstalowano jedynie pięć radarów mierzących prędkość.

Reklama

Według danych opublikowanych na internetowej stronie miasta 59 proc. Paryżan pozytywnie opowiada się za zmianą, choć w mediach wielu mieszkańców stolicy ją krytykuje. Kierowcy aut dostawczych obawiają się wydłużenia dostaw do klientów, a taksówkarze ostrzegają, że nowe prawo zwiększy ceny przejazdów i zaszkodzi branży.