Statystyki nie pozostawiają złudzeń. Kobiety jeżdżą lepiej niż mężczyźni

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że patrząc na policyjne statystyki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, musimy stwierdzić, że "kobiety są dobrymi kierowcami". "Rok 2022 na polskich drogach to 72 proc. wypadków spowodowanych przez mężczyzn i nieco ponad 23,2 proc. przez kobiety. Panie w zeszłym roku spowodowały 4511 wypadków, w których zginęło 181 osób, a rannych zostało 5395. Spowodowały również 69321 kolizji" - poinformował policjant.

"Jeżeli chodzi o mężczyzn, to w zeszłym roku spowodowali 14111 wypadków, w których zginęły 1433 osoby, a 16615 zostało rannych. Panowie spowodowali też 199185 kolizji" - podał nadkomisarz.

Policjant zauważył, że kobiety jako piesze również poruszają się ostrożniej na drogach. "W 2022 roku kobiety, jako piesze spowodowały 349 wypadków, w których zginęło 35 osób, a 322 zostało rannych. Natomiast mężczyźni, jako piesi spowodowali w zeszłym roku 716 wypadków. Zginęło w nich 166 osób, a 563 zostało rannych" - dodał.

"Statystyki pokazują, że panie są bardziej bezpiecznymi kierowcami. Kobiety są posiadaczkami ponad 40 proc. praw jazdy kategorii B, mimo to w ubiegłym roku spowodowały niespełna 24 proc. wypadków drogowych i 22,7 proc. kolizji. Panie o wiele rzadziej są też sprawcami wypadków z ofiarami śmiertelnymi (11,2 proc.). Mężczyźni są odpowiedzialni za śmierć na drodze osiem razy częściej niż kobiety" - poinformowała kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS Maria Dąbrowska-Loranc.

Według statystyk Instytutu Transportu Samochodowego kobiety są mniej zagrożone śmiercią na skutek wypadku drogowego niż mężczyźni. "Dowody wskazują także, że ryzyko uczestniczenia w wypadku - w przeliczeniu na 1 km podróży - jest dla kobiet 2 do 4 razy niższe niż dla mężczyzn" - przekazał ITS.

"Nowe analizy, przeprowadzone przez ITS pod koniec 2022 roku, dowodzą także, że kobiety - w przeciwieństwie do mężczyzn - znacznie rzadziej prezentują różne formy zachowań ryzykownych na drodze. Płeć piękna również rzadziej deklaruje, że zdarza im się obserwować je u innych kierowców" - zauważa ITS.

Według psycholog transportu z ITS dr Ewy Odachowskiej-Rogalskiej kobiety zdecydowanie częściej "znajdowały się w grupie osób deklarujących brak tendencji do przekraczania prędkości, a jeśli już im się to zdarzało, to były to mniejsze wartości". "Te różnice w znaczący sposób przemawiały na niekorzyść mężczyzn. Podobne zależności zaobserwowano także w przypadku takich zachowań jak zajeżdżanie drogi, podejmowanie gwałtownych manewrów na drodze, jazdy na zderzaku oraz symptomów związanych z przejawianiem negatywnych emocji w stosunku do innych kierowców" - tłumaczy psycholog transportu z ITS.

"Różnice w budowie mózgu kobiet i mężczyzn przekładają się na odmienny sposób przetwarzania informacji i reakcji. Dzięki wyższemu poziomowi estrogenu, który gwarantuje lepsze funkcjonowanie czołowych płatów mózgu, kobiety wypadają lepiej w testach pamięci przestrzennej, koncentracji, podzielności uwagi, a także - co istotne - znajomości przepisów. Sprawia to, że jeżdżą ostrożnie i częściej stosują się do kodeksu drogowego" - dodaje dr Ewa Odachowska-Rogalska.

Jak zauważa jednak ITS nie tylko mężczyźni jeżdżą niebezpiecznie. "+Męski styl+, charakteryzujący się brawurą w prowadzeniu pojazdów, przyjmują zwłaszcza młode kobiety. Mimo to wyliczenia ITS wskazują, że kobiety powodują jeden wypadek na 6,7 mln przejechanych kilometrów, mężczyźni natomiast - raz na 4,7 mln km" - podał Instytut.

"Kobiety są bezpieczniejszymi kierowcami również dlatego, że rzadziej poszukują zachowań wywołujących silne doznania i zwykle wykazują niższą tendencję do podejmowania ryzyka. Zdając sobie sprawę z tego, iż zachowanie takie wymaga dużej odporności i niższej wrażliwości, panie rzadziej podejmują decyzje, które narażałyby je i innych uczestników ruchu na tak znaczne koszty emocjonalne" - dodał Instytut Transportu Samochodowego.

