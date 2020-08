Sprzedano Mercedesa S600 Michaela Jordana

​Trwa aukcyjna hossa pamiątek związanych z jednym z najlepszych koszykarzy w historii Michaelem Jordanem. Samochód należący przed laty do słynnego zawodnika Bulls - Mercedes-Benz S600 z 1996 r. został sprzedany za 202 200 dol.

Zdjęcie Mercedes S600 Michaela Jordana / Fot: Beverly Hills Car Club / BEEM /East News

Ceny memorabiliów Jordana poszybowały ostatnio w górę po tym, jak stacja ESPN wyemitowała dokumentalny serial o koszykarzu - "Last Dance". Np. para butów Air Jordan 1 sprzedana została na aukcji za rekordowe 615 tys. dol.

Czarny Mercedes nie raz przewinął się przez filmowe kadry. Jego cena wywoławcza na aukcji internetowej rozpoczęła się od stawki 23 dol. To było symboliczne nawiązanie do numeru koszulki, w jakiej grał Jordan w Chicago, prowadząc Bulls do sześciu mistrzowskich pierścieni (1991-1993 i 1996-1998).



Już pierwsza oferta znacząco przebiła tę kwotę - było to 150 tys. dol. - poinformował portal stacji telewizyjnej "Foxnews".

Mercedes S600 został poddany tuningowi przez Lorinsera. Napędzany silnikiem V12 samochód otrzymał specjalne felgi, zawieszenie oraz pakiet stylistyczny. Dodatkowo wzmocniono silnik do 400 KM. Obecnie auto ma na liczniku 157 085 mil.