Samochody Google znowu na ulicach. Gdzie będzie można je zobaczyć?

W najbliższych miesiącach na polskich drogach ponownie będzie można wypatrzyć charakterystyczne samochody firmy Google. Zadaniem pojazdów wyposażonych w specjalne kamery, będzie przeprowadzenie aktualizacji zdjęć do map Street View. Do listopada 2024 roku odwiedzą łącznie ok. 100 miejscowości. Gdzie konkretnie będziemy mogli je spotkać?

Zdjęcie Samochody Google znowu na ulicach. Gdzie będzie można je zobaczyć? / INTERIA.PL