Dziś najdłuższy tunel drogowy w Polsce przebiega pod miastem. Mowa oczywiście o tunelu znajdującym się w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli na drodze ekspresowej S2. Tunel oddano do użytku pod koniec 2021 roku, składa się z dwóch naw, a w każdej znajdują się trzy pasy ruchu i pas awaryjny. Długość każdej z naw to równe 2355 metrów, co oznacza, że jest to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Przechodzi pod linią warszawskiego metra i w najgłębszym miejscu sięga 20 metrów pod ziemię.

Całą trasę podziemnego przejazdu 24 godziny na dobę monitorują 134 kamery, a telewizyjny system dozoru wykrywa niebezpieczeństwa takie jak pojawienie się pieszego, zatrzymanie pojazdu lub jazdę pod prąd. Najdłuższy tunel w Polsce wyposażony jest w automatyczny system wentylacji, która włącza się automatyczne w zależności od poziomu zanieczyszczeń. Tunel pod Ursynowem jest objęty systemem odcinkowego pomiaru prędkości. Na całej jego długości obowiązuje ograniczenie do 80 km/h. Jego otwarcie było na tyle interesującym wydarzeniem, że w ciągu kilku pierwszych dni GDDKiA zebrała pokaźną liczbę przykładów łamania przepisów drogowych:

2,3-kilometrowy odcinek z Warszawy dziś imponuje, ale w tym dziesięcioleciu będzie musiał ustąpić miejsca kolejnemu rekordziście. Mowa o tunelu pod Odrą w okolicy Szczecina, który będzie elementem Zachodniej Obwodnicy Szczecina, prowadzącej od Kołbaskowa do Goleniowa. Cała droga będzie liczyła 50 km, a sam tunel – aż 5 km. Swój początek będzie mieć za węzłem Police, na wysokości Zakładów Chemicznych, a koniec – w rejonie miejscowości Święta, przed węzłem Modrzewie. W najgłębszym miejscu zejdzie aż 50 metrów poniżej nurtu Odry. Całą inwestycję wyceniono na 5,4 miliarda złotych, według wstępnego planu kierowcy powinni móc z niej skorzystać około 2030 r.

Pozostając w temacie polskich rekordzistów, przypomnijmy gdzie znajduje się najdłuższy tunel pozamiejskim, będący aktualnie drugim, najdłuższym tunelem drogowym w Polsce. Mowa o otwartym w 2022 r. tunelu im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Zakopiance, czyli na drodze ekspresowej S7. Jego budowa kosztowała niemal miliard złotych i trwała pięć lat i siedem miesięcy. Obiekt został wydrążony w masywie góry Luboń Mały, mierzy ponad 2 km długości (dokładnie: 2058 metrów) i posiada dwie nawy. W każdej z nich znajdują się dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m każdy, a także 3-metrowy pas awaryjny. Podobnie jak ten pod warszawskim Ursynowem, jest objęty system odcinkowego pomiaru prędkości z ograniczeniem do 100 km/h.

Trzecim najdłuższym tunelem w Polsce jest tunel pod Świną w Świnoujściu i jest to jednocześnie najdłuższy podwodny tunel w naszym kraju. Tunel składa się z tylko jednej nawy o długości 1780 metrów, w której ruch odbywa się dwukierunkowo. Wytyczono po jednym pasie ruchu w każdym kierunku o szerokości 3,5 metra oraz pasy awaryjne, które mają po około 2 metry szerokości. Także tunel pod Świną jest objęty systemem odcinkowego pomiaru prędkości, a obowiązuje w nim ograniczenie do 50 km/h.

