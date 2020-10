Projektant Lexusa o inspiraci i aisha - japońskiej miłości do samochodów

Keitarou Hinoue jest jednym z największych młodych talentów stylistycznych Lexusa. Odpowiada za kształtowanie wnętrz Lexusa pod względem formy estetycznej i funkcjonalności, w sposób przewidujący potrzeby i preferencje klientów, w czasie gdy motoryzacja i mobilność wkraczają w ekscytującą nową erę elektryfikacji i autonomicznej jazdy.

Jego wielkie zainteresowanie projektowaniem samochodów zaczęło się w dzieciństwie, gdy po raz pierwszy zobaczył w telewizji film przygodowy "Powrót do przyszłości" i był pod wrażeniem podróżującego w czasie samochodu DeLorean.

"Kupiłem ilustrowaną książkę o pracach Giugiaro (człowieka, który stworzył linie DeLoreana), dowiedziałem się o projektowaniu samochodów i od tego czasu zacząłem dążyć, by był to mój zawód" - powiedział.

Wkrótce potem zainteresował się również stylistyką Lexusa: "Gdy byłem w liceum, około 2006 roku, przeczytałem w czasopiśmie o filozofii projektowania Lexusa i to sprawiło, że chciałem zostać projektantem tej marki" - podkreślił projektant. Po ukończeniu szkoły studiował projektowanie produktów na uniwersytecie w Kyoto, a po jego ukończeniu w 2012 roku zrealizował swoje młodzieńcze ambicje, dołączając do Toyota Motor Corporation.

Keitarou Hinoue skupił się na wnętrzach pojazdów: "Ponieważ chciałem tworzyć materiały i rzeczy, których można dotknąć, zostałem projektantem wnętrz. Pracowałem nad projektem komponentów do sedana LS, od kierownicy i siedzeń po cały pojazd, a następnie zaangażowałem się w bardziej zaawansowany rozwój".

Hinoue dalej rozwijał swoje umiejętności, uzyskując w 2019 roku tytuł magistra w zakresie brandingu i projektowania produktów na Akademii Domus w Mediolanie. Zdobytą tam wiedzę zastosuje w przyszłych projektach Lexusa.

Jego twórcza inspiracja mocno czerpie ze świata przyrody: "Uważam, że istnieje podstawowy powód, dla którego niektóre formy uważamy za piękne - w przyrodzie, nauce czy sztuce. Dla mnie jest to coś, co często pochodzi ze świata przyrody, wywodzi się z rzeczy, których doświadczyłem lub nauczyłem w dzieciństwie" - powiedział. - "Kiedy byłem bardzo młody, obserwowałem owady i zwierzęta, i rysowałem je. W ten sposób poznałem kształty tworzone przez naturę - formy, które moim zdaniem w naturalny sposób przemawiają do ludzkiej wrażliwości i wyobraźni".

Keitarou Hinoue dodaje, że filmy i komiksy również odgrywają swoją rolę, stając się dla niego inspiracją i wpływając na sposób, w jaki opracowuje konfigurację i interfejsy wnętrz, aby sprostać zmieniającym się gustom.

Przewidywanie - wiedza, jak zaspokoić potrzeby klienta - ma kluczowe znaczenie dla podejścia Lexusa skoncentrowanego na precyzji i dbałości o detale, ale Hinoue nie uważa tego za ograniczenie. "Głębokie przemyślenie zachowań i intencji użytkowników oznacza, że możemy zdefiniować niezbędne funkcje. Ponieważ możemy zawęzić kierunek projektowania, rozwój staje się szybszy i bardziej efektywny" - podkreślił projektant Lexusa. - "Zamiast myśleć ‘Chcę, by to było używane w ten sposób’, staram się myśleć, że ‘klienci będą chcieli tego używać w ten sposób’ i wyobrażam sobie zaskakujące sposoby, jak dany element będzie używany".

Młody projektant docenia znaczenie ciągłych badań i oceny ludzkich zachowań, by być na bieżąco z trendami społecznymi, tak aby nowe produkty dawały poczucie nowoczesności.

Filozofia projektowania L-fininesse jest centralnym punktem pracy projektantów Lexusa: "Wyraża chęć przeniesienia projektowania samochodów do królestwa sztuki, łącząc zaawansowane technologie, pragnienie piękna i rzemiosło Takumi" - powiedział Hinoue. - "Chociaż wszystkie stosowane przez nas procesy są ważne - dzięki nieustannemu przewidywaniu, jak będą się czuć nasi klienci, staramy się wplatać w nasze projekty elementy wykraczające poza samą formę".

Poproszony o wybranie swojego ulubionego wnętrza Lexusa, Hinoue wskazał model LS - był to pierwszy samochód, nad którym pracował jako nowy pracownik. "Ponieważ zostałem od razu przydzielony do flagowego modelu LS, byłem zdeterminowany, by dać z siebie wszystko, a doświadczeni członkowie zespołu wiele mnie nauczyli podczas realizacji tego zadania. Mogliśmy czerpać z tradycji Lexusa, które kultywowali i łączyć je z pomysłami młodszych członków zespołu, aby stworzyć zupełnie nowe rzeczy".

Zapytany o najlepszy jego zdaniem projekt nadwozia, Hinoue wybrał sedana IS 2017. "Był to samochód, który - jeszcze gdy byłem uczniem liceum - sprawił, że zostałem projektantem Lexusa" - skomentował.

Patrząc w przyszłość, Hinoue zwraca uwagę na rosnące znaczenie współpracy między samochodem i kierowcą, jako czynnika otwierającego nowe możliwości. Koncepcja ta jest w Japonii wyrażana słowem "aisha", co oznacza "ukochany samochód".

"Zarówno motoryzacja, jak i mobilność są u progu wielkich zmian, ale dzięki koncentracji na człowieka Lexus chce się otworzyć na bogactwo różnych stylów życia, aby w duchu aisha umożliwić wzajemny rozwój samochodu i kierowcy, jako życiowych towarzyszy" - wyjaśnił projektant.

"Ze względu na powszechne stosowanie zelektryfikowanych napędów możliwe stanie się uproszczenie projektu wnętrza, a ilość powierzchni użytkowej wewnątrz samochodu wzrośnie. Właśnie dlatego uważam, że elastyczność konfiguracji wnętrza stanie się jeszcze ważniejsza. Chcę dokładnie rozważyć, jak zmieniają się potrzeby każdego użytkownika. Możemy dzięki temu podążać za ich rozwojem, który pozwoli nam zapewnić możliwie najlepiej zaprojektowane ruchome przestrzenie" - podkreślił Hinoue. - "Gdy wszystko staje się zelektryfikowane i autonomiczne, sposób konfigurowania samochodu ulegnie zmianie, wnętrza staną się znacznie prostsze i bardziej uporządkowane. Myślę, że stopień swobody w projektowaniu wzrośnie - czyż nie byłoby możliwe stworzenie wnętrz dopasowanych do poszczególnych osób? Osobiście, bardzo na to liczę".