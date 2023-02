Pracownicy Tesli buntują się przeciwko Muskowi. „Jesteśmy traktowani jak roboty”

Producenci Gigafabryka Tesli pod Berlinem w ogniu krytyki. Chodzi o czas pracy

Jak donosi agencja Bloomberga, pracownicy gigafabryki Tesli położonej w amerykańskim mieście Buffalo mają dosyć nieludzkiego traktowania. W liście skierowanym do kierownictwa firmy domagają się lepszych płac, większego bezpieczeństwa oraz złagodzenia drastycznej presji, która jak twierdzą - jest szkodliwa dla ich zdrowia.

Według pracowników, przedsiębiorstwo kontroluje każdy ich ruch i śledzi ile czasu dana osoba poświęciła na zadanie oraz ile godzin spędziła w pracy. "Monitorowane jest każde naciśnięcie klawisza", "jesteśmy traktowani jak roboty" - piszą w piśmie.

Elon Musk przeciwny związkom zawodowym

W walce o lepsze prawa ma pomóc utworzenie związku zawodowego, co jak można się domyślić budzi dużą niechęć Elona Muska. Ekscentryczny milioner niejednokrotnie dawał do zrozumienia, co sądzi o tego typu organizacjach.

Dość powiedzieć, że nad Teslą ciążą już jedne zarzuty dotyczące przymusowych przesłuchań oraz zwolnień pracowników, którzy chcieli założyć związek zawodowy w fabryce Tesli w Kalifornii kilka lat temu. Chociaż dyrektor generalny Tesli zaprzecza tym doniesieniom, amerykańscy przedstawiciele Rady ds. Stosunków Pracy wystosowali pismo, w którym oskarżają producenta samochodów o naruszenie prawa federalnego.

Czy tym razem ta próba się powiedzie? Trudno powiedzieć. Na ten moment ani Tesla, ani sam Elon Musk nie odnieśli się do postulatu pracowników.

Aktualizacja: Musk zwolnił zbuntowanych pracowników

Niestety próby założenia związku zawodowego przez pracowników fabryki Tesli w Buffalo, zakończyły się najgorszym scenariuszem z możliwych. Jak poinformowała kilka godzin temu agencja Bloomberga - w reakcji na wspomnianą wyżej kampanie, Tesla zwolniła ponad trzydziestu pracowników.

Amerykański związek zawodowy Workers United złożył już skargę do amerykańskich organów kontrolnych. Zdaniem urzędników, zwolnienia te mają na celu wystraszenie pozostałych pracowników.

