Porsche 911 Diego Maradony trafiło na aukcję

​Srebrne Porsche 911, którym jeździł słynny Diego Maradona podczas ostatniego sezonu spędzonego w Europie, w hiszpańskiej Sewilli (1992/93), zostanie wystawione na aukcji. Były znakomity piłkarz zmarł w listopadzie w wieku 60 lat.

Zdjęcie Porsche 911, które kiedyś należało do Diego Maradony /Bonhams/Golders/EuroPics /East News

Legendarny zawodnik jeździł autem na treningi i mecze przez kilka miesięcy. Rozegrał tylko 26 meczów, bo została na niego nałożona 15-miesięczna dyskwalifikacja za używanie narkotyków. Opuścił wówczas Europę i po kilku miesiącach został zawodnikiem argentyńskiego klubu Newell’s Old Boy.

Zdaniem fachowców rynku samochodowego Porsche może osiągnąć na aukcji dwu-, a nawet trzykrotną wartość nowego samochodu tej marki, właśnie ze względu na osobę właściciela oraz fakt, iż Maradona otrzymał do dyspozycji nowe auto. Cena wyjściowa to 200 tys. euro.



Wystawiony samochód to Porsche 911 Carrera 2 Cabriolet "Turbo Look" (czyli z poszerzonym nadwoziem typowym dla 911 Turbo) typoszeregu 964, w ciągu dwóch lat (1992-1993) powstało tylko 1200 takich samochodów.

Źródłem mocy jest silnik o pojemności 3,6 l, który generuje 250 km/h. Samochód może rozpędzić się do 260 km/h.

Aukcja internetowa potrwa do 10 marca.

Zdjęcie / Bonhams/Golders/EuroPics / East News

"To na pewno będzie gratka nie tylko dla fanów motoryzacji, ale fanów futbolu i +boskiego+ Maradony" - powiedział Gregory Tuytens, specjalista od motoryzacji w domu aukcyjnym Bonhams.

Zdjęcie / Bonhams/Golders/EuroPics / East News

Maradona, który pewnego dnia został zatrzymany przez policję w Sewilli za przekroczenie prędkości (jechał 180 km/h) i przejechanie na czerwonym świetle, nie był jedynym właścicielem tego samochodu. Maradona przejechał nim nim 7500 km, następnie auto miało kilku właścicieli głównie we Francji.

W 2004 roku Porsche przeszło ostatni przegląd gwarancyjny, wówczas przebieg wynosił 105 300 km. Od tamtej pory auto jeździło coraz mniej. W 2011 roku na liczniku widniało 118 750 km.



Zdjęcie / East News

W 2016 roku samochód trafił w ręce kolekcjonera, który dokonał renowacji (m.in. auto otrzymało nowy, oryginalny lakier). W ciągu ostatnich 5 lat Porsche przejechało zaledwie 1200 km. Obecnie przebieg auta to 122 762 km.