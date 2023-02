Policjanci pochwalili się nowym radiowozem. Zdjęcie zrobili "na zakazie"

Nasze zdjęcie wzbudziło duże zainteresowanie. Nowy radiowóz robi wrażenie. W tym przypadku zostało ono wykonane w czasie naszych działań "Daj się zobaczyć". W ramach akcji rozdajemy odblaski. Nowe oznakowanie radiowozu czyni radiowóz bardziej widoczny. Równie ważna jest nasza widoczność na drodze jako pieszych. W końcu to nasze bezpieczeństwo. Akcja "Daj się zobaczyć" będzie kontynuowana także w tym miesiącu, tym razem postaramy się, by nasze zdjęcia robić do skutku, by uchwyciły błysk, nawet ten na elementach odblaskowych.

podkom. Marcin Sulik WRD KSP.