Policja dostała nową karetkę. Nie, to nie pomyłka

Oprac.: Paweł Rygas Ciekawostki

Dołącz do nas:

We flocie policyjnych pojazdów znaleźć można wiele nietypowych maszyn. Dolnośląska policja pochwaliła się właśnie nowym Volkswagenem Crafterem z nietypowym, jak na tę formację, wyposażeniem. W tym przypadku nie chodzi specjalistyczny radiowóz do obsługi wypadków ani nawet więźniarkę. Pomalowany na jaskrawo-żółty kolor pojazd to ambulans wyposażony w sprzęt umożliwiający wykonywanie zaawansowanych czynności ratujących życie.

Zdjęcie Nowa karetka dolnośląskiej policji / Policja