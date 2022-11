Po całym świecie jeżdżą wąsate Lamborghini. Co to za akcja?

To element akcji Movember, której znakiem charakterystycznym są właśnie wąsy. Od dziewięciu lat na całym świecie listopad jest miesiącem, w którym prowadzi się kampanię mającą przypominać mężczyznom o problemach zdrowotnych, z jakimi musi mierzyć się współczesny facet - chorobach psychicznych, samobójstwach, a także raku prostaty i raku jąder. Akcja ta rozpoczęła się lokalnie w 2003 r., ale z czasem rozrosła się do globalnej kampanii, która wspierana przez wielkie marki trafia do milionów mężczyzn na całym świecie.

Nazwa akcji pochodzi od angielskich słów November i moustache, czyli listopad oraz wąsy. Organizatorzy kampanii zachęcają mężczyzn do zapuszczenia wąsów na listopad, by w ten sposób przykuć zainteresowanie innych i być może przyczynić się do zainteresowania ich ruchem Movember i ideą związaną z promowaniem zdrowia. Wchodząc na stronę movember.com można dowiedzieć się na co zwracać uwagę w kwestii zdrowia psychicznego i rozpoznać symptomy, które sugerują, że ktoś może potrzebować pomocy. Nie brakuje tam również porad związanych z profilaktyką i rozpoznawaniem wczesnych objawów raka jąder.

Lamborghini Movember 1 / 7 Wąsate Lamborghini to element akcji Movember Źródło: materiały prasowe udostępnij

