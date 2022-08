Pierwsza zagraniczna Żabka została otworzona w fabryce Tesli

W Gigafactory Berlin-Branderburger, olbrzymiej fabryce Tesli ulokowanej pod stolicą Niemiec, pracuje bardzo dużo Polaków, którzy mieszkają w Niemczech lub tuż przy granicy państw. To dla nich powstał tam mały sklep popularnej w kraju sieci Żabka.

Sklep w fabryce Tesli? Czemu nie

Żabka rozwija od jakiegoś czasu koncepcję nazwaną store-in-the-store, czyli sklep w sklepie. Pierwszy tego typu obiekt powstał w sklepie Decathlon w podwarszawskim Piasecznie. Koncepcja musiała się przyjąć, skoro władze marki podjęły decyzję o ulokowaniu sklepu w fabryce.

Do sierpnia tego roku na terenie Polski uruchomiono już ok. 50 sklepów Żabka Nano. To sklepy autonomiczne, bez kas i obsługi. System kamer zarządzany przez sztuczną inteligencję skanuje na bieżąco produkty, które wkładamy do koszyka, a płatność pobierana jest bezpośrednio z naszego konta, za pośrednictwem aplikacji.

Reklama

Żabka dla Polaków pracujących dla Tesli

Jak potwierdza biuro prasowe Żabki w rozmowie z Gazetą Wyborczą, uruchomienie sklepu w fabryce Tesli ma charakter pilotażowy. Sklep skierowany jest do konkretnej grupy odbiorców i tylko dla niej dostępny - Polaków pracujących w fabryce Tesli, Gigafactory 4. Z tego też powodu informacja o uruchomieniu punktu nie była szerzej komunikowana. Pojawiła się jednak w mediach społecznościowych:

Pracownicy z Polski stanowią istotną część załogi całej fabryki. Nie mniej fabryka nadal cierpi na niedobory kadrowe i brak podzespołów, które sprowadzane są z Chin. Z tego też tytułu, uruchomiony 22 marca tego roku zakład, musiał przerwać prace na pierwsze dwa tygodnie lipca.

***