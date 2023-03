O tej zrzutce już piszą wiersze. Zbiera na Mustanga, by coś udowodnić dziewczynie

To typowo weekendowy temat, ale dziś mamy piątek, a piątek to weekendu początek. ​Pana Adama zostawiła dziewczyna. Jak sam napisał, stałego się tak dlatego, że poznała chłopaka z... lepszym samochodem. Dlatego pan Adam się zawziął i postanowił sprawić sobie takie auto, którym - to cytat - "zawsze się jarała": Forda Mustanga.

Zdjęcie Pan Adam bardzo chciałby dołączyć do grona posiadaczy Fordów Mustangów. Ma coś do udowodnienia byłej dziewczynie / Getty Images