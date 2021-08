O motoryzacyjnych upodobaniach kobiet...

Odjechała ze stacji z wężem do tankowania LPG

Tak wynika z badania Instytutu SW Research, wykonanego na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Panie niewiele rzadziej od panów korzystają również z wynajmu krótkoterminowego auta z wypożyczalni. Deklaruje tak 31 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn. 62 proc. kobiet korzysta z samochodu codziennie. To tylko o 4 proc. mniej w porównaniu do mężczyzn (66 proc. ankietowanych). A w jakich sytuacjach Polki korzystają z samochodów i dlaczego decydują się na wynajem auta z wypożyczalni?

Kobiety za kierownicą

Jak pokazują wyniki badania, znaczna część ankietowanych kobiet deklaruje, że korzysta z samochodu na co dzień. 27 proc. z nich robi to przynajmniej raz w tygodniu. Jedynie 6 proc. badanych prowadzi auto sporadycznie przy specjalnych okazjach, a 2 proc. tylko w weekendy. Najczęściej wskazywaną sytuacją, w której panie jeżdżą autem, są zakupy. Deklaruje tak 70 proc. respondentek. To o 5 proc. więcej niż mężczyźni.

Kolejnym powodem, dla którego przedstawicielki płci pięknej wybierają samochód, jest wyjazd za miasto - wskazuje tak 62 proc. z nich. 56 proc badanych kobiet korzysta z auta również w sytuacji, gdy wyjeżdżają na weekend lub wakacje. Innymi powodami wskazywanymi w badaniu są dojazdy do pracy (55 proc.). Co ciekawe kobiety odpowiadały, że korzystają z samochodu w tym celu rzadziej od mężczyzn (64 proc.), Panie jednak częściej dowożą dzieci do szkoły czy przedszkola - odpowiedziało tak 34 proc. kobiet i zaledwie 26 proc. Panów.

Dlaczego Polki korzystają z samochodu?

Kobiety zapytane o 3 najważniejsze cechy korzystania z samochodu najczęściej wskazują na bezpieczeństwo (66 proc.), komfort podróżowania (58 proc.), oraz niskie koszty użytkowania (55 proc.). Dla kobiet ważna jest także niezależność, jaką daje posiadanie samochodu (47 proc.). Co ciekawe, jedynie 16 proc. Pań wśród najważniejszych cech wymienia szybkość. Ten odsetek wśród mężczyzn jest nieco wyższy - wskazał tak co czwarty badany.

Inne cechy doceniane przez panie to wygląd samochodu (15 proc.) - wskazywany jedynie przez o 1 proc. więcej mężczyzn, oraz pojemność silnika (13 proc.) - również deklarowana przez panów, jedynie w przypadku 1 proc. więcej badanych. Jednak kobiety jeżdżą nie tylko samochodami - lubią również bardziej ekstremalne formy przemieszczania się - niemal co piąta (19 proc.) kobieta posiada również prawo jazdy kategorii A uprawniające do prowadzenia jednośladów. Jednocześnie takie uprawnienia posiada 34 proc. mężczyzn. Okazuje się więc, że większość kobiet podchodzi do tematu jazdy samochodem bardzo praktycznie, stawiając na bezpieczeństwo i zwracając uwagę na koszty.

Polki a wynajem krótkoterminowy auta z wypożyczalni

Odsetek pań korzystających z wynajmu auta z wypożyczalni jest jedynie o 3 proc. mniejszy niż w przypadku panów - 31 proc. respondentek korzystało już z wynajmu samochodu (wobec 34 proc. respondentów płci męskiej). Jednocześnie aż 67 proc. pań wynajęło w przeszłości samochód więcej niż jeden raz. Jedynie 6 proc. respondentek deklaruje, że korzysta z ofert wypożyczalni samochodów (Rent a Car) często, traktując je jako alternatywę dla posiadania własnego samochodu. 26 proc. kobiet wypożyczyło auto raz, czego powodem była ciekawość i chęć sprawdzenia tego typu usług.

Najczęstszym powodem do skorzystania z wynajmu krótkoterminowego wśród kobiet okazało się unieruchomienie własnego samochodu. Wskazało tak 39 proc. badanych kobiet. Kolejnym powodem, dla którego Polki wynajmowały auta, jest wyjazd zagraniczny (27 proc.), a zaraz za nim plasuje się wygoda takiego rozwiązania, na co wskazała co czwarta respondentka. Innymi powodami wynajmu były atrakcyjne ceny (22 proc.), krajowe wyjazdy (21 proc.), specjalne okazje takie jak ślub (21 proc.), brak własnego samochodu (19 proc.) oraz możliwość skorzystania ze sprawdzonego i bezpiecznego auta (17 proc.).

Zalety wynajmu auta z wypożyczalni według kobiet

Najważniejszą zaletą wynajmu krótkoterminowego wskazaną przez kobiety okazała się możliwość wyboru dokładnie takiego pojazdu, jakiego akurat potrzebują. Odpowiedziało tak 39 proc. badanych. Drugą najczęściej wskazywaną cechą wynajmu są proste formalności (37 proc.). Na podium znalazły się także gwarantowany pełen pakiet usług dodatkowych takich jak ubezpieczenie czy assistance oraz bezpieczeństwo (po 36 proc.).

Polki doceniły również jasne zasady wynajmu i szybkość realizacji usługi (po 35 proc.) oraz atrakcyjne ceny (34 proc.). 26 proc. respondentek wśród zalet wymieniła sprawdzony, niezawodny i regularnie serwisowany samochód, a dla 24 proc. z nich ważne okazało się odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy, również w kwestiach związanych z sytuacją pandemiczną.

Kobiety zapytane o to, na co zwracają uwagę, wynajmując samochód z wypożyczalni, wskazały przede wszystkim na koszty - 55 procent badanych. 44 proc. doceniła przejrzystość i zrozumiałość umowy. Z kolei 43 proc. Pań chce mieć możliwość wynajmu pojazdu na krótki czas, a 42 proc. liczy na proste formalności. Jednocześnie 34 proc. respondentek sprawdzających oferty wypożyczalni, zwraca uwagę na niezawodność pojazdów.

W przypadku wynajmu samochodu z firm oferujących wynajem krótkoterminowy (Rent a Car) wszystkie koszty są znane z góry, a warunki wynajmu są przejrzyste - mówi Paweł Piórkowski, członek zarządu PZWLP, prezes Hertz. - Można samodzielnie sprawdzić ceny preferowanych pojazdów na stronach wypożyczalni lub skorzystać z infolinii. Wypożyczalnie umożliwiają wynajem krótkoterminowy na okres od 1 dnia do nawet 2 lat. Dodatkowo klienci otrzymują cały pakiet usług dodatkowych takich jak usługa assistance, z której mogą skorzystać np. w razie wypadku lub awarii, czy całodobowe wsparcie techniczne. Auta są zawsze sprawdzone, zdezynfekowane i gotowe do podróży. Klienci wypożyczalni mają pewność, że auto, na którego wynajem się decydują, jest regularnie serwisowane, sprawdzone i naprawiane wyłącznie oryginalnymi częściami.

Kobiety, podobnie jak mężczyźni, w przypadku wynajmu samochodu z wypożyczalni cenią sobie przede wszystkim bezpieczeństwo oraz pewność, że mogą korzystać ze sprawdzonego auta w korzystnej cenie. Doceniają także możliwość wynajmu samochodu na krótki czas i proste formalności z tym związane.

