Nowy sposób na zarobek. Do Polski wracają klasyki z PRL. Ile można zarobić?

Ciekawostki

Dołącz do nas:

Do polski wracają motoryzacyjne klasyki wyprodukowane w czasach PRL. Dotyczy to nie tylko samochodów, ale też jednośladów. Historię jednego z nich - legendarnego Komarka w eksportowej wersji na rynek węgierski - przybliży nowy odcinek "Łowców skarbów. Kto da więcej". Do obejrzenia dziś - 28 września - o godzinie 18. w Czwórce.

Zdjęcie Motorower Komar 2352 W - wersja eksportowa na rynek węgierski /