Nowy Fiat 600 zdemaskowany pod galerią w Żorach. Przypadek? Nie sądzę

Nowy Fiat 600 to bardzo ciekawy przypadek. Najnowszy crossover koncernu Stellantis jeszcze nie doczekał się oficjalnej premiery, a mimo to już wszyscy wiedzą, jak wygląda. Obejrzeć go z bliska mieli szansę nawet mieszkańcy Żorów w województwie Śląskim, bowiem któryś z pracowników fabryki był na tyle odważny, że przyjechał prototypem na zakupy.

Zdjęcie Fiat 600 pod galerią w Żorach /fot. zrzut ekranu z profilu kacperwaucie.com na Facebooku /