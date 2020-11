Nowe Toyoty w salonach Nissana. O co chodzi?

Zastanawiasz się nad zakupem Toyoty RAV4? W takim razie wybierz się do salonu... Nissana!

Zdjęcie Nissan Rogue /

Amerykańscy dealerzy japońskiej marki szykują się właśnie do nietypowej akcji marketingowej. Chcą udowodnić, że nowy Nissan Rogue jest zauważalnie lepszy niż liderująca na rynku Toyota...



Reklama

Niecodzienna akcja to część szeroko zakrojonego planu o nazwie "Rogue Gone Rogue" zapowiadanego jako "najistotniejsza kampania marketingowa" w historii amerykańskiego oddziału Nissana. By przekonać potencjalnych nabywców do zalet nowego modelu, już w przyszły miesiącu dealerzy Nissana oferować będą możliwość bezpośredniego porównania obu suvów.



Zdjęcie Nissan Rogue /

Bezpłatne testy mają przekonać amerykańskich nabywców do zalet Rouge’a, który - zdaniem producenta - góruje nad Toyotą "zaawansowaną technologią" i "wzornictwem premium". Odważne przedsięwzięcie ma na celu zdetronizowanie RAV4, która od dłuższego czasu lideruje segmentowi średniej wielkości suvów w USA.



Zdjęcie Toyota RAV4 w wersji USA /

Nie przez przypadek nowy Nissan Rouge wyceniony został na 25 650 dolarów. Ceny RAV4 startują w USA od 26 050 dolarów. Nissan Rouge oferowany jest za oceanem z benzynowym silnikiem 2.5 l generującym 181 KM i 245 Nm. Jednostka standardowo sprzęgana jest z bezstopniową przekładnią CVT. Napęd na obie osie - oferowany niezależnie od wersji wyposażeniowej - wymaga dopłaty w wysokości 1400 dolarów.



Zdjęcie Nissan Rogue /

Dla porównania pod maską bazowej, amerykańskiej, odmiany RAV4 pracuje benzynowe 2.5 l (203 KM i 249 Nm) sprzęgane standardowo z klasycznym, hydrokinetycznym automatem o ośmiu przełożeniach.