Nowe rozwiązanie w Mapach Google. Odblokowano funkcję tylko dla kierowcy

Sezon wakacyjny w pełni, a to oznacza, że wielu Polaków podróżuje po kraju (i poza jego granicami) w celach turystycznych. Oczywiście jednym z atrybutów kierowcy wyruszającego w trasę jest aplikacja z mapami w telefonie. Prym wśród nich wiedzie Google Maps. Za jej wyborem przemawia nie tylko fakt, że jest bezpłatna, a ponadto (a może "mimo to") oferuje wiele różnych funkcji. Mało tego, paleta możliwości jest stale aktualizowana. Niedawno została poszerzona o pewną opcję przeznaczoną specjalnie dla kierowców.

Wszystko zaczęło się od... błędu

Droga do nowej funkcji była jednak wyboista. Na początku roku w mediach pojawiły się informacje, że część użytkowników telefonów z systemem Android może obsługiwać mapy Google z poziomu smartfona nawet wtedy, gdy ten jest sparowany z systemem samochodu. Wcześniej amerykański gigant blokował taką możliwość, zapewne po części w obawie, że może to odwrócić uwagę kierowców od drogi. W efekcie, jeśli chcieliśmy uruchomić aplikację w telefonie, otrzymywaliśmy wiadomość, że nie jest to możliwe, kiedy urządzenie jest połączone z systemem samochodu.

Oczywiście nie był to błąd w klasycznym rozumieniu, ale Google najwidoczniej nie planował wyłączać ograniczenia, ponieważ wkrótce funkcja została wycofana. Wkrótce amerykański gigant doszedł jednak do wniosku, że może to być ciekawa opcja dla kierowców i postanowił ją udostępnić jako pełnoprawną funkcję.

Google Maps można uruchomić na telefonie i ekranie w aucie. Jednocześnie

W efekcie, kiedy mapa jest wyświetlona na ekranie auta, my możemy uruchomić aplikację również na telefonie. Niektórzy mogą zastanawiać się, po co skorzystać z map za pośrednictwem smartfona, skoro przecież możemy ten sam widok mieć na większym ekranie. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że w wersji na telefon aplikacja oferuje znacznie więcej funkcji, niedostępnych z poziomu samochodowego wyświetlacza.

Kierowcy, pamiętajcie korzystanie z telefonu w czasie jazdy może być kosztowne

Choć Google udostępnił nową możliwość korzystania z map, powinniśmy pamiętać, by przede wszystkim skupiać się na drodze, a nie na ekranach. Ponadto zwolennicy używania aplikacji Google Maps z poziomu telefonu powinni zadbać o odpowiedni uchwyt. Warto zdawać sobie sprawę, że korzystanie z telefonu w czasie jazdy (trzymanego w ręce) wiąże się z mandatem w wysokości 500 złotych i 12 punktów karnych.