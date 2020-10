Niezwykły elektryczny pojazd Hyundaia. Najmniejszy w gamie!

Hyundai zaprezentował dziś pierwszy film z najmniejszym samochodem elektrycznym w roli głównej, w którym ujawnia jego "wyjątkową i innowacyjną" konstrukcję.

Zdjęcie /

Design niewielkiego pojazdu nawiązuje do elektrycznego konceptu 45, który Hyundai zaprezentował w 2019 roku na salonie we Frankfurcie. By stworzyć pojazd projektanci Hyundaia zaadaptowali charakterystyczne lampy w kształcie kostek z modelu 45 oraz jego kanciastą, lecz płynną linią boczną. Ten nienazwany jeszcze model wykończono kolorem Performance Blue, który uzupełniono o pomarańczowe akcenty.

Reklama

Szerokość tego najmniejszego elektrycznego modelu Hyundaia wynosi 81 cm, długość nadwozia to 138 cm, a wysokość - 82 cm. Rozstaw osi to 81 km.



Samochód wyposażono w dwa silniki prądu stałego o łącznej mocy 240 W, które rozpędzają go do prędkości maksymalnej 7 km/h. Aby zwiększyć pewność siebie kierowcy, projektanci Hyundaia, inspirując się sportami motorowymi, umieścili tylko jedno siedzenie pośrodku tego speedstera.

Zdjęcie /

Zgodnie z motywem przewodnim projektu 45 Hyundai zbudował ten wyjątkowy samochód z tradycyjnego materiału ekologicznego - drewna. Samochód nie ma jeszcze oficjalnie zmierzonego zasięgu jazdy, ale uważa się, że uśmiech kierowcy jest paliwem, które napędza pojazd do dalszej jazdy w oparciu o technologię Emotion Adaptive Vehicle Control (EAVC).

Więcej szczegółów, dotyczących tego, w jaki sposób ten jedyny w swoim rodzaju pojazd elektryczny zapewni najmłodszym wyjątkowe wrażenia z mobilności, zostanie ujawnionych wkrótce.