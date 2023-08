Samochody to nie jedyne żądania Neymara

Oczywiście żądania nie kończyły się na samych samochodach. Sportowiec poprosił, by w jego nowym, 25-pokojowym domu była lodówka stale uzupełniana sokiem jego ulubionej marki. Poprosił również, aby w budynku znalazły się trzy sauny, a także pięciu pracowników pełnoetatowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć basenu, którego wymiary również zostały dokładnie sprecyzowane - ma mieć o 40x10 metrów.

Wciąż mało? To co powiecie na fakt, że na czas kariery Neymara w Arabii Saudyjskiej, klub Al-Hilal będzie opłacał wszelkie podróże i wakacje piłkarza oraz pokrywał koszty poniesione w hotelach i restauracjach. No i to się nazywa życie!