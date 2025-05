Gdy Parlament Europejski uchwalił zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku, wywołało to szeroką dyskusję na temat przyszłości popularnych marek luksusowych aut sportowych. Wydawałoby się, że przyszłość Ferrari i innych znanych producentów, została właśnie przekreślona. W tamtym momencie ciężko było sobie wyobrazić samochód sportowy bez charakterystycznego dźwięku generowanego przez silniki spalinowe, który zazwyczaj jest nieodłączną cechą takiego pojazdu.

Szybko okazało się, że Unia Europejska objęła wyjątkiem auta z produkcji małoseryjnej, co uspokoiło palpitacje serca u miłośników luksusowej motoryzacji. Wydaje się jednak, że nie uspokoiło to producentów, którzy opracowują strategie dostosowania swojej produkcji do wymagań tak zwanej elektromobilności.