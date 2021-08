Monika Mrozowska w drodze nad morze: "Miałam ochotę zawrócić"

Wiadomości Zakopane. Największa w historii kolejka do busów do Morskiego Oka

Jak długo jedzie się z Warszawy nad morze? Do Trójmiasta wystarczą cztery godziny, więc nie jest to szczególnie długa wyprawa. Wytrawny polski turysta dobrze jednak wie, że w okresie letnim teoria potrafi bardzo rozminąć się z praktyką.

A teoria jest taka, że mamy teraz warunki podróży dobre jak nigdy. Z Warszawy możemy wyjechać prosto na drogę ekspresową S7 lub pojechać autostradą A2 w stronę Łodzi, a potem wskoczyć prosto na A1. Szybka, komfortowa i bezstresowa podróż? Tak by się wydawało, nawet w okresie wakacyjnych wyjazdów.



Praktyka jest jednak całkowicie inna, a dotarcie nad morze potrafi być na tyle frustrującym doświadczeniem, że nawet celebryci piszą o tym w swoich mediach społecznościowych. Ostatnio zrobiła to Monika Mrozowska - jak można przeczytać na jej Instagramie, zamiast przewidywanych przez nawigację pięciu godzin, jechała aż osiem. W pewnym momencie miała wręcz ochotę zawrócić do Warszawy. Problemy, korki jak się domyślamy, wystąpiły na autostradzie A1. "Klasyka" - chciałoby się powiedzieć.



Celebrytka dodała, że na drogę powrotną musi się po prostu lepiej przygotować. To faktycznie bardzo ważne, szczególnie kiedy podróżujemy z małymi dziećmi. Pamiętajmy o tym podczas wakacyjnych wyjazdów.

Reklama

Instagram Post

***