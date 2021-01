​Lexus December to Remember

Amerykanom spodobały się spoty reklamowe promujące przedświąteczną kampanię Lexusa December to Remember. Klipy znalazły się na pierwszym i trzecim miejscu wśród najchętniej oglądanych reklam samochodów emitowanych przez krajowych nadawców i telewizję kablową w USA.

Zdjęcie /

Czerwona kokarda przyciąga uwagę



Pierwsze miejsce zajął 15-sekundowy spot zatytułowany Driveway Moments: Peace and Joy Delivery. Materiał pokazuje, jak pracownicy Lexusa dostarczają nowego sedana IS na przydomowy podjazd i ozdabiają go wielką, czerwoną kokardą. Auto jest najwyraźniej świątecznym prezentem. Wspominane nagranie promuje również specjalną ofertę na model ES z napędem AWD.

Reklama

Jak podaje portal Wards Auto, powołując się na serwis Ispot.tv zajmujący się analityką rynku reklamy telewizyjnej, od 23 do 29 listopada spot osiągnął niemal 242 mln wyświetleń w amerykańskiej telewizji. Telewidzowie przerywali oglądanie reklamy w 1,32% przypadków, a współczynnik uwagi wyniósł 119, przy średniej dla rynku na poziomie 87,7. Emisja spotu we wspomnianym okresie kosztowała Lexusa w przybliżeniu 1,716 mln dol.

GX 460 na trzecim miejscu

Na trzecim miejscu w rankingu znalazł się drugi spot Lexusa stworzony w ramach kampanii December to Remember - Driveway Moments: Peace and Joy. Na nagraniu również widzimy biały model IS, a także informację o okazyjnym finansowaniu na SUV-a Lexus GX 460. Ispot.tv podaje, że reklama zgromadziła ponad 229,6 mln wyświetleń, odnotowała wskaźnik przerwań na poziomie 1,22% oraz współczynnik uwagi wynoszący 123. Emisja spotu we wspomnianym okresie kosztowała niespełna 1,662 mln dol.

Obie reklamy były częścią corocznej przedświątecznej kampanii December to Remember, którą amerykański oddział Lexusa organizuje od 1999 roku. W odróżnieniu od typowych wyprzedaży na koniec roku, akcja Lexusa skupia nie na zmianie roczników w salonach, lecz świątecznym czasie, w którym wszyscy obdarowują się prezentami.

Reklamy Lexusa wyjątkowo popularne To nie pierwszy raz, kiedy reklamy Lexusa okazują się telewizyjnymi przebojami w Stanach Zjednoczonych. W kwietniu 2018 roku materiał promujący model LS przez dwa tygodnie zajmował pierwsze miejsce wśród spotów motoryzacyjnych. Podobny sukces osiągnęła kilka miesięcy później reklama promująca Lexusa ES. Klip Why Bother był najczęściej oglądanym materiałem promującym samochód od 10 do 16 września. A drugi materiał reklamujący ten model zajął w tym samym czasie trzecie miejsce.