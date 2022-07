Chcesz być beta-testerem? Masz taką możliwość. Nowa wersja Android Auto jest już dostępna.

Coolwalk - nowe funkcje

Zmiany, nad których dopracowaniem nadal pracują programiści Google mają sprawić, że codzienne obcowanie z systemem info-rozrywki w samochodzie będzie jeszcze przyjemniejsze, a nade wszystko bardziej bezpieczne.

Podstawowa nowość to możliwość przypisania priorytetu do konkretnych aplikacji. Dzięki temu narzędzia, z których najczęściej korzystamy, jak choćby mapy czy odtwarzacz muzyki, zawsze będą miały większe ikony. Ponadto w najnowszej wersji dostajemy możliwość używania więcej niż jednej aplikacji na raz.

Działa to w ten sposób, że kiedy na przykład mamy włączoną nawigację, a ktoś do nas zadzwoni, informacja o tym pojawi się w mniejszym oknie, bez zamykania mapy. Tak samo jeśli w trakcie pracy nawigacji będziemy chcieli na przykład zmienić listę odtwarzanych utworów, to wskazówki dojazdu nadal będą się wyświetlać. Jest to bez wątpienia duże ułatwienie, które minimalizuje potrzebę sięgania do ekranu.

Android Auto 7.9 - jak zainstalować?

Ponieważ oprogramowanie jest jeszcze w fazie testów, nie jest ono udostępnione w oficjalnym sklepie Google. Nie mniej, jeśli mamy takie życzenie, możemy z niego korzystać. Wystarczy, że ze swojego telefonu wejdziemy na stronę Softpedia i klikniemy plik "APK", po oczywiście uprzednim wyszukaniu Android Auto 7.9. Wymagana będzie przy tym oczywiście zgoda na instalację aplikacji z miejsca innego, niż Google Play. Warto także upewnić się, że pobieramy wersję odpowiednią dla naszego telefonu.

Jeśli będą się pojawiać następne wersje Android Auto, będziemy je mogli pobierać w ten sam sposób, a każda aktualizacja automatycznie usunie poprzednią wersję.

