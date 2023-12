Kierowcy BMW najczęściej jeżdżą pod wpływem. Ale wypadków dużo nie powodują

Spis treści: 01 Najczęściej pod wpływem są kierowcy BMW

02 Najwięcej wypadków powodują kierowcy Tesli

Kierowców nie powinno się oceniać po tym, jakimi samochodami jeżdżą. Jednakże, stereotypy nie biorą się znikąd - nawet na złą reputację trzeba sobie zapracować. Jak się okazuje, nie tylko w Polsce kierowcy aut BMW przyciągają nieszczęścia. Faktem jest jednak, że to nie oni najczęściej powodują wypadki, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Jednak swoje też mają za uszami.

Najczęściej pod wpływem są kierowcy BMW

Z najnowszego raportu amerykańskiej firmy LendingTree wynika, że w Stanach Zjednoczonych na 1000 zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu, 3,13 to kierowcy samochodów marki BMW. Co ciekawe, z takim wynikiem entuzjaści "bawarek" zostawili konkurencję daleko w tyle. Drugie miejsce z wynikiem 1,72 zajęli kierowcy aut RAM, a trzecie z rekordem 1,45 kierowcy Subaru. Najmniej pijanych kierowców spotkamy w USA za kierownicą aut Mitsubishi, Volvo, Mercury czy Kia. Ranking prezentuje się następująco:

BMW RAM Subaru Dodge Jeep Chevrolet GMC Ford Honda Volkswagen

Najwięcej wypadków powodują kierowcy Tesli

BMW zdominowało klasyfikację pijanych kierowców, jednak nie zajęło pierwszego miejsca w rankingu aut, które są najczęściej odpowiedzialne za powodowanie wypadków drogowych. Można się zaskoczyć, bowiem to kierowcy Tesli doprowadzają do największej ilości wypadków w Stanach Zjednoczonych. Na 1000 przypadków auta marki Tesli biorą udział w 23,54 zdarzeniach. To więcej niż właściciele aut RAM (22,76) i kierowcy Subaru (20,90). Najmniej zdarzeń powodują kierowcy samochodów Mercury, Pontiac i Saturn - marek, które na rynku amerykańskim już nie funkcjonują.

Warto dodać, że LendingTree oparło swoje zestawienie wyłącznie na liczbach bezwzględnych dotyczących liczby zdarzeń z udziałem samochodów konkretnej marki, ale nie uwzględniało popularności samochodów, czyli tego jak łatwo można je spotkać na amerykańskich drogach.