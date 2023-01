Jeśli w 1997 r. widziałeś Peugeota J7, być może szuka cię niemiecka policja

Na stronie internetowej polskiej policji pojawił się apel o pomoc wystosowany przez niemieckich funkcjonariuszy zajmujących się sprawą sprzed dokładnie 26 lat. Policjanci publikują szczegóły dotyczące zbrodni, jak również zdjęcia furgonetki podobnej, do tej widzianej zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w miejscu odnalezienia zwłok kobiety w powiecie Tuttlingen.

Policja bada sprawę morderstwa

Jak czytamy w komunikacie, w niedzielę, 26 stycznia 1997 roku, wówczas 26-letnia studentka biologii Eva GÖTZ, wróciła pociągiem z Annweiler przez Karlsruhe do Freiburga im Breisgau. Po przybyciu o godzinie 21:08 na dworzec główny we Freiburgu, Eva GÖTZ prawdopodobnie szła pieszo do domu ulicą Stefan-Meier-Straße przez dzielnicę Institutsviertel.

Tam kilku świadków około godziny 21:20 usłyszało krzyk kobiety i jednocześnie zauważyli oni kanciastą, kremową furgonetkę, zaparkowaną na skraju pasa jezdni na wysokości ówczesnej stacji benzynowej DEA, naprzeciwko numeru domu 109 przy ulicy Stefan-Meier-Straße. Pojazd ten widziany był już po południu w tej okolicy.

Podobne auto było widziane również w poniedziałek, 27 stycznia 1997 roku w pobliżu odnalezienia zwłok kobiety - na skraju polnej drogi przy drodze krajowej nr 185, między Geisingen a Blumberg (powiat Tuttlingen).

Podejrzany samochód z Polski

Powodem, dla którego niemieccy policjanci proszą o pomoc Polaków, były tablice rejestracyjne auta - czarne, z białymi napisami, co podpowiada, że auto mogło pochodzić z naszego kraju. Do komunikatu dołączono zdjęcia samochodu podobnego do tego, który widziano na miejscu zdarzenia i w miejscu odnalezienia zwłok.

Auto miało kremowy / beżowy / zielono-beżowy / żółty / brudny biały kolor, okrągłe reflektory, elementy karoserii w formie lamelek i skrzydłowe tylne drzwi. Do komunikatu policji dołączono zdjęcia samochodu podobnego do tego widzianego na miejscu zdarzenia - Peugeota J7.

Zdjęcie Beżowe auto dostawcze widziane na miejscu zdarzenia mogło być Peugeotem J7 / Policja

Funkcjonariusze niemieccy zwracają się do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek cenne informacje, które pomogłyby wyjaśnić tę zbrodnię, bądź mogą udzielić informacji na temat beżowej furgonetki, z prośbą o kontakt z Wydziałem Śledczym Rottweil pod numerem telefonu:+49 (0) 741 477-1111 lub pocztą elektroniczną na adres: rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de lub z innym posterunkiem Policji w Niemczech bądź z polską Policją pod numerem 112 lub na adres e-mail: archiwumx@policja.gov.pl.

