James Bond. 10 faktów o jego Toyocie 2000GT

Sportowe coupe 2000GT zadebiutowało w połowie szalonych lat 60., dokładnie w 1967 roku. W tym samym roku do kin wszedł piąty film z serii przygód Jamesa Bonda, "Żyje się tylko dwa razy", którego spora część dzieje się w Japonii. Trudno się zatem dziwić, że pierwszy supersamochód Toyoty dołączył do listy luksusowych samochodów Bonda, rozsławionych kolejno przez Seana Connery’ego, Rogera Moore’a, Timothy’ego Daltona, Pierce’a Brosnana i Daniela Craiga. Współczesny agent 007, czyli Daniel Craig, wyjawił nawet, że 2000GT to jego ulubiony samochód Bonda w historii serii.

Oto 10 ciekawostek związanych z japońskim supersamochodem i jego miejscem w historii słynnej serii o agencie 007.

1. Toyota 2000GT została zaprezentowana po raz pierwszy na Tokyo Motor Show w październiku 1965 roku i od razu stała się sensacją targów. Pisała o niej prasa na całym świecie, na co zwrócił uwagę Albert R ‘Cubby’ Broccoli, producent filmów o Jamesie Bondzie.

2. James Bond był w Japonii ogromnie popularny, dlatego Toyota z wielką chęcią zgodziła się pomóc w realizacji filmu "Żyje się tylko dwa razy", do którego dostarczyła samochody.

3. Pierwsze dwa egzemplarze 2000GT przekazane na plan zdjęciowy miały nadwozie coupe, ale szybko się okazało, że Sean Connery był za wysoki, żeby wygodnie się w nich zmieścić. Co więcej, kręcenie scen we wnętrzu auta również nastręczało trudności.

4. Dlatego specjalnie do filmu "Żyje się tylko dwa razy" Toyota zbudowała unikalne dwa 2000GT z nadwoziem roadster. Nie tylko Seanowi Connery było w nich wygodnie, ale ekipa filmowa mogła z łatwością uchwycić wszystkie potrzebne ujęcia. Były to jedyne 2000GT z otwartym dachem, jakie kiedykolwiek powstały.

5. Akiko ‘Aki’ Wakabayashi, czyli dziewczyna Bonda, nie umiała jeździć samochodem, dlatego podczas kręcenia scen, w których to ona prowadzi, dwóch kierowców testowych Toyoty sterowało za nią pedałami i dźwignią skrzyni biegów.

6. Toyota zainstalowała w 2000GT Jamesa Bonda sporo gadżetów dostarczonych przez Sony, w tym kamerę CCTV, nagrywarkę wideo, kamery za przednią tablicą rejestracyjną, krótkofalówki, dyktafon uruchamiany głosem i system audio.

7. Dwa egzemplarze 2000GT z oryginalnym nadwoziem coupe, które początkowo miały zagrać w filmie, zostały sprzedane i do 1995 roku znajdowały się w prywatnej kolekcji w Wielkiej Brytanii. Teraz oba znajdują się w Japonii.

8. Los dwóch roadsterów, które wystąpiły w filmie, jest mniej jasny. W latach 1970. pojawiły się pogłoski, że jeden z nich został zezłomowany, ale inne doniesienia zdradzały, że firma, która miała go zutylizować, sprzedała legendarny samochód w prywatne ręce.

9. Drugi roadster 2000GT został odkryty w 1977 roku na Hawajach. Sprowadzono go do Japonii i odrestaurowano. Obecnie jest jednym z najcenniejszych samochodów w kolekcji Toyota Museum.

10. Toyota wyprodukowała w sumie 351 egzemplarzy 2000GT, łącznie z samochodami wyścigowymi oraz filmowymi autami z otwartym dachem. 150 egzemplarzy trafiło za ocean. Trudno ocenić, ile z nich przetrwało do dziś. Wiadomo jednak, że każdy 2000GT, który trafia na aukcję, osiąga ceny rzędu setek tysięcy dolarów.