Jak prezes Toyoty ściga się GR Yarisem. Za kulisami startu w wyścigu 24-godzinnym

Prezes Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, wsiadł za kierownicą nowego GR Yarisa i wystartował w 24-godzinnym wyścigu na torze Fuji. Jak wygląda rywalizacja w zespole razem z jedną z najważniejszych osób motoryzacji na świecie?

Zdjęcie /

Akio Toyoda to prezes koncernu Toyota. Ale od swoich odpowiedników za sterami największych firm motoryzacyjnych świata różni go wiele. Wspiera działalność sportową, aktywnie żyje wynikami kierowców w rajdach czy wyścigach, którzy reprezentują barwy Toyota Gazoo Racing, a do tego sam ma licencję wyścigową i startuje w zawodach. Żeby nie robić wokół siebie szumu, do zawodów zgłasza się pod pseudonimem Morizo. Brał udział m.in. w 24-godzinnej rywalizacji na legendarnym torze Nürburgring. Co więcej, jego doświadczenie rajdowe i wyścigowe jest wykorzystywane podczas prac projektowych nad kolejnymi autami. To jak prowadzą się GR Supra i GR Yaris to poniekąd efekt wskazówek samego Toyody. Ba, to że powstały te auta to jego zasługa.

Zdjęcie /

Jak tak naprawdę wygląda weekend wyścigowy z prezesem Toyoty w roli głównej, można się było przekonać podczas 24-godzinnego wyścigu na torze Fuji International Speedway we wrześniu ubiegłego roku, w którym Toyoda wziął udział GR Yarisem. Za kierownicą zmieniał się z Masahiro Sasakim, Takuto Iguchim, Norihiko Katsutą oraz Hiroakim Ishiurą. Ich start był częścią premiery nowego hot hatcha Toyoty na japońskim rynku. A Toyoda sam zaprosił za kulisy wyścigu. “To nie jest mój żaden obowiązek. Po prostu chcę się podzielić radością ze ścigania z jak największą liczbą osób" - tłumaczy w rozmowie z jedną ze stacji telewizyjnych.

By każdy czuł się dobrze

Standardowo GR Yaris ma trzycylindrowy silnik 1,6 z turbodoładowaniem, który generuje 261 KM, a także skuteczny napęd na cztery koła GR Four. Do tego ultralekkie trzydrzwiowe. Zespół Rookie Racing, w barwach którego wystartował Toyoda, pod kątem wyścigów tylko nieznacznie zmodyfikował auto. Najbardziej zauważalna zmiana z zewnątrz to lotka na tylnej klapie. Wewnątrz - klatka bezpieczeństwa i fotele, a także kierownica, czyli wszystko to, co jest potrzebne do jazdy na torze.

Wideo Close coverage! Behind the Scenes with Akio Toyoda at a 24 Hour Endurance Race (Part 1)

Morizo towarzyszymy przez cały weekend wyścigowy. Widzimy jak podczas podróży na tor wizualizuje to, co się będzie działo na torze. Jedną ręką imituje ruchy kierownicą, a drugą opartą o butelkę “ćwiczy" zmiany biegów. Potem zachowuje się też jak każdy inny kierowca wyścigowy. A może jest w nim nawet więcej luzu. Podczas briefingu przed zawodami sporo żartuje, ale nie zapomina o detalach. Dokładnie sprawdza swój strój wyścigowy, samochód, fotel.

Zdjęcie /

Dba też o dobrą atmosferę. Zbija “żółwiki" z członkami zespołu, rozmawia z nimi, żartuje. W pewnym momencie chwyta za pudełko i rozdaje wszystkim maseczki. “To ważne by rozmawiać z ludźmi w taki luźny sposób, bo każdy się nieco stresuje moją obecnością. Staram się być jak najbardziej przystępnym i tworzyć jedność z zespołem" - tłumaczy Morizo.

Skupiony i szybki na torze

Przed zajęciem miejsca za kierownicą GR Yarisa jest skupiony, ale nie zapomina zbić “zółwiki" ze wszystkimi członkami zespołów. Słucha uważnie uwag innych kierowców, którzy przekazują mu informacje o warunkach na torze i sposobie pokonywania zakrętów. “GR Yaris pasuje do jego stylu jazdy" - komentują w garażu członkowie zespołu.

Wideo President Akio Toyoda's communication style

Wyścig kwalifikacyjny poszedł po myśli zespołu Rookie Racing, który zajął pierwsze miejsce w klasie ST-2. To był dobry prognostyk przed 24-godzinną rywalizacją. Ale wyścig na torze Fuji był prawdziwą walką o przetrwanie. Padający deszcz zmusił samochód bezpieczeństwa do kilku wyjazdów na tor, rywalizację przerwano nawet na kilka godzin, ale w drugiej połowie wyścigu przestało padać i kierowcy finiszowali już na suchym asfalcie.

Zdjęcie /

Morizo pojawiał się za kierownicą kilka razy. To on usiadł w GR Yarisie na ostatniej zmianie i przeciął linię mety, wygrywając klasę ST-2. “Umiejętności Morizo są coraz większe. Możemy mu zaufać w kwestii tempa, jest w stanie wykręcić naprawdę szybki czas okrążenia" - komplementował Masahiro Sasaki, który zmieniał się z Morizo za kierownicą GR Yarisa, a poza tym jest jego instruktorem.

“Pojechałem z myślą o wszystkich tych, którzy pracowali nad projektem i rozwojem tego auta. Należą się im wszystkim wielkie podziękowania. To zaszczyt wygrać wyścig na torze Fuji. W zamyśle ten samochód został stworzony z myślą o rajdach, ale udowodniliśmy, że może być też szybki na torze wyścigowym" - mówił prezes Toyoty, który odniósł wtedy pierwsze zwycięstwo w Pirelli Super Taikyu Series.