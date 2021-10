​Ferrari na włoskiej autostradzie. Zakamuflowane. Czy to nowy hipersamochód?

Często napotkać można pogłoski o nowym hipersamochodzie ze stajni Ferrari. Właśnie w Internecie opublikowano nagranie, na którym widnieje owinięty w czarny materiał pojazd. Udało się go uchwycić na jednej z włoskich autostrad. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to konstrukcja z centralnie umieszczonym silnikiem. Samochód prawdopodobnie zbudowany jest na płycie LaFerrari.



Sprawne oko dopatrzy się jednak kilku różnic co do owego modelu. Jedną z nich jest brak dachu, a także otwór wentylacyjny nad tylnym zderzakiem. Dodatkowo jeszcze mocniej zarysowano linię nadwozia poprzez uwydatnienie błotników.

Reklama

Wideo Nowe Ferrari?

Patrząc na wymienione wcześniej cechy, wszystko wskazuje na to, że Ferrari postanowiło zaczerpnąć inspiracje z własnej historii. Automatycznie na myśl przychodzi legendarne Ferrari 330 P4. Biorąc pod uwagę ostatnie wyczyny Lamborghini i wskrzeszenie modelu Countach, producent z Maranello musiał odpowiedzieć czymś równie mocnym. Pojazd nadal czeka na premierę, która nastąpi najprawdopodobniej już w listopadzie.

***