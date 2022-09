Dune Taxi – wiemy, czym jest ekstremalna terenówka BMW

Samochody elektryczne BMW ma palący problem. I szykuje dwa nowe modele

Niedawno BMW postanowiło wprowadzić nieco tajemniczości i opublikowało oryginalny film, nakręcony w całości na Pustyni Arabskiej. Dzieło ukazuje wyczynowy samochód terenowy przemierzający rozległe, piaszczyste tereny. Za jego kierownicą siedzi słynny kierowca rajdowy Abdo Feghali, a jego pilotem jest amerykańska aktorka Madelyn Cline.

W trakcie widowiskowego przedstawienia, elektrycznej terenówce towarzyszą inne modele BMW - w tym X6 Competition, X5 E53, a także iX M60. Co jeszcze ciekawsze, w jednej ze scen samochody te jadą wyłącznie na dwóch kołach.

BMW wkracza w Dakar?

Przyznać trzeba, że materiał robi gigantyczne wrażenie i wyraźnie widać wysiłek włożony w jego realizację. Sam film nie odpowiada natomiast na pytanie - czym właściwie jest prototyp, który odgrywa w nim główną rolę.

Wśród dziennikarzy pojawiły się przypuszczenia, że może to być nowy projekt BMW przygotowany specjalnie pod kątem rajdu Dakar. Inni komentujący zwracali uwagę, że jest to samochód opracowywany do startu w bezemisyjnych zawodach Extreme E. Rzeczywistość okazała się jednak zaskakująca.

To tylko pokaz siły

Niestety BMW "Dune Taxi" nie jest żadnym z powyższych. Tak naprawdę zarówno pojazd, jak i sam film, stanowi wyłącznie demonstrację siły niemieckiego producenta. Przedstawiciel bliskowschodniego oddziału BMW stwierdził, że dzieło ma głównie charakter rozrywkowy i powstało po to, by pokazać, co można zrobić z elektryfikacją w terenie.

Bez wątpienia są to rozczarowujące wieści dla wszystkich, którzy liczyli na debiut elektrycznego BMW w ekstremalnych rajdach terenowych.

