Dobry start polaków w igrzyskach sportów motorowych. Oby tak dalej

Marcin Świderek awansował do ćwierćfinału konkurencji Esport z drugiego miejsca w grupie, podczas pierwszego dnia zmagań na igrzyskach sportów motorowych w Marsylii. Sara Kałuzińska i Daniel Dymurski są bliscy wejścia do 1/8 finału auto slalomu, ale na ostateczny rezultat muszą poczekać do piątkowego przedpołudnia. Te wyniki oraz bardzo atmosfera w reprezentacji to dobry prognostyk na walkę o medale w kolejnych dniach.

Bardzo dobre wyniki Polaków w slalomie

Po środowej ceremonii otwarcia FIA Motorsport Games, czwartek dla większości reprezentantów Polski był dniem odbiorów administracyjnych i briefingów. Intensywnie pracowali mechanicy, przygotowując pojazdy do walki na pełnych obrotach. Do pierwszych treningów oraz kwalifikacji przystąpili natomiast kierowcy startujący m.in. w auto slalomie i Esporcie, czyli konkurencjach, w których rywalizują również biało-czerwoni.

Występy polskiej reprezentacji w Marsylii rozpoczęła Sara Kałuzińska, która jako szósta zawodniczka wyjechała na trasę auto slalomu, wykonując jeden przejazd treningowy i dwa punktowane. Polka pokonała tor bezbłędnie. Krótko po niej z tym samym ustawieniem zmierzył się Daniel Dymurski, pokonując ustawienie szybciej, ale zahaczając po drodze dwa pachołki. Po pierwszej sesji polski duet plasował się na 14. miejscu - gwarantującym miejsce w 1/8 finału.

Zdjęcie Daniel Dymurski zanotował czysty przejazd z drugim czasem w grupie. / materiały prasowe

Żeby jednak utrzymać pozycję należało powtórzyć dobre przejazdy na drugiej nitce toru, będącej lustrzanym odbiciem pierwszej. Sara Kałuzińska pojechała zdecydowanie płynniej, ale tym razem nie uniknęła potrącenia pachołka. Daniel Dymurski również się poprawił, notując czysty przejazd z drugim czasem w grupie.

Krótko po przejeździe Polaków kwalifikacje musiały zostać przerwane ze względu na zapadający zmrok i do ostatecznych rozstrzygnięć dojdzie w piątkowe przedpołudnie. Polski duet jest jednak w dobrej sytuacji i ma spore szanse na znalezienie się w finałowej "szesnastce".

Sukces na wirtualnym torze Paul Ricard

Równocześnie z auto slalomem toczyły się treningi oraz pierwsza walka na wirtualnym odpowiedniku toru Paul Ricard. Marcin Świderek podczas testów "wykręcił" trzeci czas w swojej grupie, a w kwalifikacjach ustąpił tylko Brytyjczykowi Jamesowi Baldwinowi. W zestawieniu wszystkich trzech grup i 57 startujących zawodników, Polak uplasował się na wysokim 9. miejscu i dzięki temu w piątek wystartuje w swoim ćwierćfinale z trzeciej pozycji.

W piątek rywalizacja rozgorzeje na dobre. Marcin Świderek powalczy o miejsce w półfinale, ale czekają nas również kwalifikacje w: driftingu (Jakub Przygoński), GT (Karol Basz i Marcin Jedliński), karting slalomie (Emilia Rotko i Karol Król), karting sprint junior (Borys Łyżeń), karting sprint senior (Adrian Łabuda) oraz cross car (Maciej Laskowski).

