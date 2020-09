Co najbardziej denerwuje kierowców w nowych autach?

Firma badawcza J.D. Power przeprowadziła ankietę wśród 80 000 nabywców nowych aut w USA. Na jej podstawie wyłoniono najbardziej innowacyjne technologicznie marki branży motoryzacyjnej. Wyniki? Będziecie zaskoczeni!

Zdjęcie Kierowcy najbardziej docenili systemy asystujące w Volvo / Producenci Właściciele marek premium czepiają się drobnostek i mają skłonność do narzekania

Firma J.D. Power, badająca rynek aut, opublikowała raport US Tech Experience Index. Powstał na podstawie ankiet zebranych od ponad 80 000 kierowców w Stanach Zjednoczonych. Oceniali oni swoje doświadczenia z nowymi technologiami w samochodach. Tym razem pod uwagę brano opinię nabywców aut z bieżącego roku modelowego, czyli 2020.

To już piąta odsłona badania, którego celem jest sprawdzenie, w jaki sposób klienci firm motoryzacyjnych podchodzą do kwestii nowych technologii. Punkty przyznawane są w skali od 0 do 1000 i określają tzw. "wskaźnik innowacji". Ankieterzy skupiają się na odczuciach użytkowników - oceniane jest np. to, w jaki sposób dana technologia pomaga w prowadzeniu pojazdu, ale też ile i jakich problemów przysparza użytkownikom.

Które z wynalazków ostatnich lat spotkały się z najwyższą oceną ankietowanych? Na pierwszym miejscu, z wynikiem 894 punktów, znalazła się kamera cofania. Zaraz za nią (884 punkty) sklasyfikowano systemy zapewniające widok w promieniu 360 stopni oraz tzw. "transparent trailer view" czyli zestawem kamer, dzięki którym kierowca zyskuje obraz tego co dzieje się bezpośrednio za holowaną przyczepą. Nie ma więc żadnych wątpliwości co do tego, że najwyżej oceniane rozwiązania dotyczą "dodatkowej pary oczu", zdecydowanie poprawiającej bezpieczeństwo i komfort manewrowania pojazdem.

Za najbardziej irytującą technologię właściciele aut segmentu premium uznali sterowanie za pomocą gestów. Średnio zgłaszano aż 36 problemów z tego rodzaju systemami na 100 samochodów. Aż 61 proc. użytkowników korzysta z niej wyłącznie sporadycznie, a 16 proc. zrezygnowało z jej używania po kilku próbach.

Które marki uznane zostały za liderów nowoczesnych technologii wspomagających kierowców?

Wbrew pozorom na pierwszym miejscu nie zobaczymy Tesli. Amerykański producent nie spełnił wszystkich wymogów formalnych badania, ale nawet gdyby tak się stało, marka nie znalazłaby na czele rankingu. Zdaniem J.D. Power Tesla osiągnęła by wynik 593 punków i zajęła drugie miejsce zestawienia. Niekwestionowanym zwycięzcą, z wynikiem 617 punktów, zostało Volvo!

Kolejne miejsca również należą do marek permium. Na drugiej pozycji sklasyfikowano BMW (583 punkty). Ostatni stopień podium zajął Cadillac (577 punktów). W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Mercedesa (567 punktów) i 5. Genesisa (559 punktów).

W zestawieniu przystępniejszych cenowo "aut dla ludu" zwyciężył Hyundai (556 punktów), przed Subaru (541 punktów) i Kią (538 punktów).

