Clarkson, May i Hammond znów w "Top Gear". Powstał nietypowy odcinek

Już 2 maja na antenie BBC Brit zobaczyć można będzie nietypowy odcinek kultowego "Top Gear". Po wielu latach przerwy na ekranie brytyjskiej stacji zobaczymy m.in. słynne trio byłych prezenterów programu: Jeremy’ego Clarskona, Jamesa Maya i Richarda Hammonda!

W ten nietypowy sposób twórcy programu postanowili uczcić pamięć zmarłej przed kilkoma tygodniami Sabine Schmitz, która wielokrotnie pojawiała się w Top Gear. Trzydziestominutowy odcinek specjalny poświęcony wybitnej mistrzyni kierownicy oraz dawnej współprowadzącej "Top Gear" - Sabine Schmitz - z udziałem byłych i obecnych prowadzących programu będzie można zobaczyć również w Polsce na antenie BBC Brit.

W "Top Gear: pamięci Sabine Schmitz" Freddie Flintoff, Chris Harris i Paddy McGuinness połączą siły z byłymi prowadzącymi - Jeremym Clarksonem, Richardem Hammondem, Jamesem Mayem, Rorym Reidem i Mattem LeBlanckiem by oddać hołd Sabine. Prezenterzy, razem ze znanymi postaciami ze świata motoryzacji, podzielą się swoimi wspomnieniami o słynnej niemieckiej mistrzyni toru wyścigowego, nazywanej "Królową Nürburgringu".



Trzydziestominutowy program z narracją Zoe Ball pokaże niektóre z najbardziej pamiętnych występów telewizyjnych Sabine oraz wzruszające wspomnienia przyjaciół i kolegów ze świata sportu, w tym Davida Coultharda, Susie i Toto Wolffów oraz Jess Hawkins.



Wideo youtube

Sabine Schmitz, zmarła na raka 16 marca w wieku 51 lat. Należała do najważniejszych członków zespołu "Top Gear". Jej pierwszy występ w programie miał miejsce już w 2004 roku, kiedy to zdobyła serca Brytyjczyków przełamując barierę dziesięciu minut na Nordschleife w Jaguarze S-Type z silnikiem diesla. Następnie, w kolejnej serii, podjęła próbę dokonania tego samego za kierownicą... Forda Transita. Po raz ostatni Sabine pojawiła się w Top Gear w piątym odcinku 28. sezonu i, pomimo choroby, wybrała się jeszcze do Londynu, aby wziąć udział w premierze serii na Leicester Square w styczniu 2020 roku.