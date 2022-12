Citroen zaprezentował swój koncepcyjny... rydwan. Ma tylko "2 konie mocy"

Spis treści: 01 Asterix i Obelix będą podróżować rydwanem... marki Citroen

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać postaci Asterixa i jego wiernego druha - Obelixa. Na przygodach dwójki Galów wychowały się całe pokolenia. Szczególne miejsce w polskiej świadomości ma produkcja "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" z niezliczoną ilością cytatów i odniesień do rzeczywistości (także tej polskiej, dzięki świetnemu tłumaczeniu).

Na premierę oczekuje właśnie kolejny film o przygodach Galów. Przy produkcji "Asterix i Obelix: Imperium Smoka" współpracuje marka motoryzacyjna - Citroën. Z okazji zbliżającej się premiery francuski producent postanowił zaprezentować koncepcyjny... rydwan, który pojawi się w świecie Asterixa.

Rydwan nawiązuje do innej francuskiej legendy, tym razem ze stajni marki - modelu 2CV. Jak to zwykle w filmach o Asterixie bywa, mamy przedmioty kojarzące się z czasami współczesnymi, osadzonymi w rzeczywistości sprzed wieków. I tak jest również w tym przypadku.

Pojazd ma korpus z litego drewna dębowego, dach wykonany z płótna lateńskiego, koła tarczowe (a więc pochodzące z recyklingu), pneumatyczne zawieszenie z żołądków dzika. Za oświetlenie odpowiadają, przypominające rzymskie hełmy, reflektory, które emitują światło wytwarzane przez świetliki. Bagażnik został wykuty ze stali galijskiej. Całości dopełnia nawiązujące do Asterixa (a właściwie jego hełmu) logo marki. Nawiązując do produkcji "Misja Kleopatra" wiadomo też, że pojazd będzie miał "2 konie mocy".

Już wiemy, że rydwan pojawi się w kilku sekwencjach w trakcie trwania filmu. Cetautomatix zaprezentuje go Obelixowi, a potem bohaterowie wyruszą w nim ze swojej wioski do Chin. Rydwan 2CV pojawi się również, gdy armia Juliusza Cezara przybędzie do Chin. Na granicy kraju znajdował się będzie billboard, który reklamuje najlepszy wówczas środek transportu, czyli 2CV - rydwan produkcji galijskiej, napędzany mocą 2 koni.

W filmach o przygodach Asterixa i Obelixa pojawiała się niezliczona liczba odniesień do kultury współczesnej: Gwiezdne Wojny, filmy o Bondzie itd. W produkcjach o Galach nie brakuje również nawiązań do tematyki motoryzacyjnej.

W czasie seansu możemy usłyszeć takie imiona postaci jak "Autobus" czy "Trolejbus". To oczywiście zasługa polskiego tłumaczenia. Warto jednak wspomnieć o motoryzacyjnych odniesieniach, które pojawiają się już w oryginalnych wersjach filmów. Przykładowo w "Misja Kleopatra" Asterix w czasie dostarczania ważnej wiadomości do królowej Egiptu i jednocześnie ucieczki przed Rzymianami przypadkowo wynajduje... lusterka boczne. Z kolei w filmie "Asterix na Olimpiadzie" możemy zobaczyć wyścig rydwanów. Rolę zawodnika w czerwonym rydwanie z czarnymi końmi (oczywiste nawiązanie do Ferrari) odgrywa sam Michael Schumacher.

