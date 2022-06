Spis treści: 01 Samochód na chrust z lasu? Jak działa generator holzgasu?

02 Holzgas jak LPG. Tylko taniej

03 Auto na chrust? Tak, ale tylko stare

Technologia napędzania pojazdów gazem drzewnym sięga początków spalinowej motoryzacji. Generator holzgasu był wówczas sposobem radzenia sobie z niedoborami paliw płynnych. W czasie II wojny światowej z ciężarówek napędzanych gazem drzewnym korzystał m.in. Wehrmacht. Jeszcze przed wojną po Warszawie jeździło kilka zasilanych holzgasem autobusów.



W warunkach braku paliwa gaz drzewny miał szereg zalet. Największą jest możliwość generowania gazu ze wszelkiej materii organicznej. By zasilić silnik wystarczy chrust, słoma czy - właśnie - porąbane drewno. Niestety - to w zasadzie koniec listy zalet tej technologii. Uzyskany gaz ma niewielką kaloryczność, a instalacja do jego pozyskiwania zajmuje sporo miejsca. Trzeba też pogodzić się z jazdą z ogniskiem na pace.



Samochód na chrust z lasu? Jak działa generator holzgasu?

Zdjęcie Samochód osobowy ciągnący przyczepkę z generatorem gazu drzewnego. Szwajcaria - lata 40-te / Getty Images

Sposób działania generatora gazu ziemnego porównać można do - znanych z Bieszczad - retortów, czyli pieców do wypalania węgla drzewnego. To coś w rodzaju kociołka - zawieszonego nad ogniskiem lub dowolnym innym źródłem ciepła - do którego wnętrza wkładamy chrust, słomę, drewno lub wszystkiego po trochu (największą wydajnością pochwalić się może drewno bukowe). We wnętrzu kociołka atmosfera jest uboga w tlen, więc - mimo dostarczanej z zewnątrz wysokiej temperatury - nie dochodzi do zapłonu drewna.



Zdjęcie Retorty w Bieszczadach - przy wypalaniu węgla drzewnego powstaje też holzgas /Marek Bazak /Agencja SE/East News



Po osiągnięciu około 500 stopni Celsjusza następuje jednak pyroliza, czyli jego rozpad. Dokładnie w ten sposób pozyskuje się węgiel drzewny w Bieszczadach. Przy okazji powstaje jednak około 14-15 proc. mieszanki - w większości palnych - gazów zwanych właśnie gazem drzewnym. W przypadku bieszczadzkich retort trafia ona do atmosfery. W samochodzie można ją jednak wykorzystać do zasilania silnika. Co więcej - powstały przy okazji węgiel drzewny można przecież zużyć w palenisku, do podtrzymania temperatury samego kotła! Tanio, ekologicznie i zgodnie z naturą "zero waste"!



Holzgas jak LPG. Tylko taniej

Zdjęcie Pierwszy niemiecki omnibus na gaz drzewny. Na zdjęciu uchwycono moment "tankowania" / Getty Images

W przeciwieństwie do LPG gaz drzewny nie jest magazynowany w butlach lecz wytwarzany na bieżąco. Nadaje się jednak do zasilania prostych silników o zapłonie iskrowym. Wystarczy doprowadzić go do komór spalania czyli - w przypadku jednostek zasilanych gaźnikiem - wpiąć rurę od generatora wprost w układ dolotowy, dokładnie tak, jak działo się to w przypadku pierwszych instalacji gazowych LPG.



Auto na chrust? Tak, ale tylko stare

Zdjęcie Samochód osobowy z generatorem gazu drzewnego. Zurych, lata 40-te / Getty Images

W teorii nic nie stoi na przeszkodzie, by "zagazować" w ten sposób Nysę, Żuka czy chociażby Poloneza lub Fiata 125 (oczywiście z nadwoziami typu pickup). Im starszy i bardziej "odprężony" silnik - tym lepiej. Niska wartość opałowa holzgasu może jednak sprawiać duże problemy. Pamiętajmy, że gaz musi być podawany na bieżąco, a zwykle wydajność instalacji (co bezpośrednio wynika z jej rozmiarów) jest mała. W efekcie motor - jeśli w ogóle pracuje - robi to na ubogiej mieszance, co drastycznie skraca jego żywotność. W przypadku nowszych aut z wtryskiem paliwa przeróbka jest praktycznie niemożliwa (czytaj zupełnie nieopłacalna). Wymaga bowiem pozbycia się wszelkiej elektroniki.



Zdjęcie Autobus z generatorem gazu drzewnego - Szwajcaria 1940 rok / Getty Images

Dziś gaz drzewny traktowany jest wyłącznie w kategoriach ciekawostki, ale nie oznacza to, że o archaicznej technologii nikt już nie pamięta. Idea powraca często dzięki tzw. prepersom, którzy wykorzystują holzgas chociażby do zasilania agregatów prądotwórczych.



