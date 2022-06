Białe Ferrari Enzo trafiło na aukcję. To jedyny taki pojazd na świecie

Ciekawostki Aston Martin DB5 Seana Connery'ego trafi na aukcję. Cena zwala z nóg

Ferrari Enzo to jeden z najbardziej kultowych, niedostępnych i najdroższych modeli włoskiego producenta. W limitowanej produkcji powstało tylko 400 sztuk tego samochodu i do dziś stanowi on jeden z najchętniej poszukiwanych pojazdów przez kolekcjonerów. Wystawiony na brytyjską aukcję RM Sotheby's egzemplarz jest jednak jeszcze bardziej wyjątkowy.

Został on oryginalnie polakierowany kolorem Bianco Avus i jest jedynym białym Enzo, któremu pozwolono opuścić słynną fabrykę w Maranello. Co więcej - stanowi on jeden z zaledwie 20 egzemplarzy określanych mianem "extracampionario" - przeznaczonych dla najbardziej cenionych klientów Ferrari.

Białe Ferrari Enzo - jedyne takie na świecie

Jak można wyczytać z opisu na stronie aukcji, pojazd został wyprodukowany w maju 2003 roku. Posiada czarne wnętrze pokryte wysokiej jakości skórą oraz fotele kubełkowe wykonane z m.in. włókna węglowego. Deska rozdzielcza została udekorowana elementami czarnej tkaniny.

Zdjęcie Białe Ferrari Enzo trafiło na aukcję / RM Sotheby's / materiał zewnętrzny

Początkowo białe Enzo zostało sprzedane pewnemu miliarderowi o niemiecko-szwajcarskich korzeniach. Następnie w 2011 roku trafiło do kolekcjonera z Hongkongu, gdzie nie zostało nigdy zarejestrowane. Przebieg samochodu wskazuje 9656 kilometrów. Napędzany 12-cylindrowym silnikiem o mocy 660 KM przyspiesza do "setki" w 3.3 sekundy.

Licytacja potrwa 24 godziny. By wziąć w niej udział konieczne jest przejście weryfikacji. Cena wyjątkowego Ferrari ma szanse przekroczyć 3 miliony euro.

