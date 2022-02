Jak wynika z danych autoDNA, firmy zajmującej się badaniem historii pojazdów trafiających na rynek wtórny, najbardziej "pechowymi" zdają się być auta: brązowe, szare i grafitowe.

Aż 12 proc. sprawdzanych w ubiegłym roku pod kątem historii pojazdu samochodów o brązowym kolorze karoserii miało na swoim koncie co najmniej jedną szkodę.

Kolor a ryzyko. Auta firmowe nie takie straszne?

Kolory aut, dla których notuje się średnie ryzyko to: biały, niebieski, srebrny i czerwony. To o tyle interesujące, że właśnie na auta białe, srebrne i czerwone (często są to podstawowe kolory z palety producenta) decydują się najczęściej klienci flotowi. Czyżby więc ryzyko kolizji wynikające z dużej liczby kilometrów pokonywanych przez przedstawicieli handlowych było zaskakująco skutecznie minimalizowane zdobywanym przez nich doświadczeniem?

Powodem na słuszność tej teorii może być fakt, że według raportu Axalta (potentat na rynku lakierów samochodowych) drugim co do popularności kolorem w Europie jest biały. W tym kolorze polakierowanych jest aż 23 proc. samochodów poruszających się po drogach Starego Kontynentu. Większą popularnością - udział 25 proc. w ogólnej liczbie zarejestrowanych pojazdów - pochwalić się może w Europie wyłącznie kolor szary.



Jakie auta najczęściej trafiają do lakierników?

Dla porównania - lakier brązowy, czyli ten, który wiązał się w 2021 roku z największym ryzykiem zakupu auta po naprawach lakierniczych - odpowiada zaledwie za 2 proc. zarejestrowanych w Europie samochodów.

Identyczny udział - na poziomie 2 proc. - w ogóle parku samochodowego na Starym Kontynencie ma również kolor perłowy, który - według danych autoDNA - na rynku wtórnym wiąże się ze stosunkowo niewielkim ryzykiem zakupu samochodu po naprawach blacharsko-lakierniczych.



Zestawienie 10 kolorów pojazdów, przy których najczęściej odnotowywano szkodę pojazdu według opracowania własnego autoDNA:

Brązowy - 12,1 proc. aut ze szkodą

Szary - 11,4 proc. aut ze szkodą

Grafitowy - 11,2 proc. aut ze szkodą

Czarny - 10,9 proc. aut ze szkodą

Biały - 10 proc. aut ze szkodą

Niebieski - 9,6 proc. aut ze szkodą

Srebrny - 9,6 proc. aut ze szkodą

Czerwony - 9,5 proc. aut ze szkodą

Zielony - 8,4 proc. aut ze szkodą

Perłowy - 7,3 proc. aut ze szkodą

***