Auta gwiazd Bayernu idą na sprzedaż. Jedno może być twoje, ale liczy się czas

Audi i Bayern Monachium współpracują już ponad dwie dekady. Producent samochodów i najbardziej utytułowany niemiecki klub piłkarski nawiązali partnerstwo w 2002 roku. Nic nie zapowiada, by w najbliższej przyszłości się ono zakończyło, ponieważ przedłużono je do 2029 roku. Mało tego, o tym, jak mocne są relacje Audi i Bayernu świadczy to, że od 2011 roku marka jest udziałowcem klubu.

Nowe samochody dla zawodników Bayernu Monachium

Z okazji rozpoczęcia nowego sezonu piłkarskiego Audi zaprezentowało zawodnikom bawarskiego klubu nowe samochody służbowe. Całą flotę aut, z których przez najbliższe miesiące korzystać będą Manuel Neuer i spółka, stanowią modele elektryczne. Chodzi tutaj o:

RS e-tron GT

Q8 e-tron

Q8 Sportback e-tron

Q4 Sportback e-tron.

Na który model najczęściej decydowali się piłkarze?

W tym roku największą popularnością wśród piłkarzy bawarskiego klubu ponownie cieszył się RS e-tron GT. Na to czterodrzwiowe coupe zdecydowało się aż dwunastu zawodników, w tym wicekapitan, Thomas Müller, czy Joshua Kimmich, pełniący obowiązki trzeciego kapitana. Generujący 646 KM model rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,3 sekundy i oferuje zasięg do 488 km.

Oczywiście zadbano o to, by na terenie siedziby klubu, znajdującej się przy Säbener Straße w Monachium, przygotowana była odpowiednia infrastruktura dla aut elektrycznych. Audi we współpracy z Bayernem stworzyło tam 38 punktów ładowania. Dodatkowo 20 punktów dostępnych jest również przy Alianz Arena - stadionie bawarskiego klubu.

W swoim wieloletnim partnerstwie FC Bayern Monachium i Audi reprezentują postęp, pasję i wysoką wydajność. W tym sezonie udowadniamy to ponownie, przekazując piłkarzom i działaczom w pełni elektryczną flotą pojazdów. Wspólnie bazujemy na wcześniejszych sukcesach i nadal kształtujemy zrównoważoną i progresywną przyszłość mówił Hildegard Wortmann, członek zarządu Audi ds. sprzedaży i marketingu

Samochody używane przez piłkarzy Bayernu zostaną wystawione na sprzedaż

Co więc stanie się z autami, z których piłkarze korzystali w poprzednim sezonie? Jak twierdzi Audi, zostaną poddane "odświeżeniu", a następnie wystawione na sprzedaż. Nabywca otrzyma jednak nie "tylko" samochód. W zestawie znajdzie się również certyfikat autentyczności oraz koszulka z podpisem poprzedniego właściciela.

Fan Bayernu, który chce zostać właścicielem auta z taką historią, musi jednak się pospieszyć i osobiście przybyć do stolicy Bawarii. Niemiecki producent informuje, że wnioski o rezerwację można składać w strefie Audi Experience w FC Bayern World w czasie targów IAA Mobility 2023 w Monachium, które odbędą się w dniach 5-10 września. Samochody będą sprzedawane na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".

Samochodami Audi przez wiele lat jeździł Robert Lewandowski

Warto przypomnieć, że z samochodów Audi przez wiele lat korzystał również, grający niegdyś dla Bayernu, Robert Lewandowski. W zeszłym roku polski zawodnik zmienił jednak barwy klubowe, a co za tym idzie, również auto służbowe. Od 2019 roku partnerem FC Barcelony, dla której obecnie gra Polak, jest Cupra. Można więc stwierdzić, że w pewnym sensie Lewandowski pozostał w tej samej motoryzacyjnej "rodzinie", ponieważ i Cupra, i Audi należą to tego samego koncernu - Volkswagena. W ręce polskiego zawodnika trafił model Formentor, w topowej odmianie VZ5.