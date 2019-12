Arkady Fiedler rusza na Przylądek Północny Toyotą RAV4

Arkady P. Fiedler, wnuk polskiego podróżnika i pisarza, wyrusza na Przylądek Północny, by przetestować hybrydową Toyotę RAV4 w ekstremalnych, zimowych warunkach.

Zdjęcie

Arkady P. Fiedler postanowił przetestować nową hybrydową Toyotę RAV4 z napędem AWD-i w trudnych zimowych warunkach. Polski podróżnik dotrze na najdalej wysunięty na północ skrawek Europy, czyli Nordkapp w Norwegii standardowym samochodem prosto z salonu, bez żadnych modyfikacji. Trasa o łącznej długości prawie 7000 km wiedzie przez Kopenhagę, środkową Norwegię, północną Szwecję na Przylądek Północny, a z powrotem przez Murmańsk, Finlandię i kraje bałtyckie. Wyprawa rozpocznie się 26 grudnia i zakończy po 2 tygodniach.

Toyota RAV4 to najczęściej kupowany na świecie SUV, a zarazem założyciel tak popularnego dziś segmentu SUV-ów z nadwoziem samonośnym. Współczesna, piąta generacja to auto średniej wielkości, które wyróżnia się napędem hybrydowym z elektrycznym, automatycznie dołączanym napędem na cztery koła AWD-i. RAV4 w tej konfiguracji o mocy 222 KM przyspiesza od 0 do 100 km w 8,1 s, a jego średnie zużycie benzyny mierzone w nowym standardzie WLTP wynosi od 5,6 l/100 km. Jego bagażnik mieści 580 l lub 1690 l po złożeniu kanapy, a dodatkowy sprzęt można zmieścić także w przyczepie o masie do 1650 kg.

Arkady Paweł Fiedler to wnuk wybitnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Jest pasjonatem podróży samochodowych, producentem filmów podróżniczych i autorem książek. Zorganizował wyprawy klasycznymi samochodami przez Afrykę i Azję, a także jako pierwszy człowiek w historii przejechał w 2018 roku kontynent afrykański z południa na północ samochodem elektrycznym bez żadnego wsparcia, korzystając wyłącznie z zastanej infrastruktury elektrycznej. Projekt ten został nominowany do nagrody TRAVELERY National Geographic.