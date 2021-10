Areszt za nawoływanie do jazdy 50 km/h

Ciekawostki

Holenderska policja aresztowała 53-letniego mężczyznę, który wezwał na Facebooku do jazdy 50 km/h autostradą wokół Utrechtu. Funkcjonariusze uznali to za podżeganie do popełnienia przestępstwa jakim jest... zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zdjęcie Na holenderskich autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Ale jazda 50 km/h to "zagrożenie bezpieczeństwa". / Getty Images