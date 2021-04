Amerykanie zobaczyli rondo. I zgłupieli!

W ostatnich dniach do miana hitu internetu urasta film prezentujący - powstałe właśnie w amerykańskim stanie Kentucky - rondo. To nietypowe, jak na amerykańskie warunki, rozwiązanie inżynieryjne przysporzyło ogromnych problemów lokalnym kierowcom.

Zdjęcie Nowe rondo na DK82 w podlubelskiej Turce / GDDKiA

Reklama

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym to w USA prawdziwa rzadkość. Amerykanie przyzwyczajeni sią raczej do szerokich ulic krzyżujących się pod kątem prostym. Wg oficjalnych danych rond jest za oceanem zaledwie nieco ponad 7 tysięcy. To bardzo niewiele, jeśli wziąć pod uwagę, że w USA mieszka obecnie blisko 330 mln osób!



Reklama

Jak donosi lokalna telewizja WYMT to pierwsze skrzyżowanie tego typu w północno-wschodnim Kentucky. W zamyśle władz hrabstwa Rowan takie rozwiązanie miało poprawić bezpieczeństwo i powstało w miejscu skrzyżowania, z którego codziennie korzystało około 4 tys. pojazdów.



Co do jednego nie ma wątpliwości - przez długi czas na pewno nie dojdzie tam do żadnego wypadku spowodowanego nadmierną prędkością...