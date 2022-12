242 auta odholowane w jedną noc. Zapomnieli o zmianie przepisów

Krzysztof Mocek Ciekawostki

Dołącz do nas:

Co roku od 1 grudnia do 1 kwietnia, miasto Chicago zmienia obowiązujące przepisy na wyznaczonych ulicach. Na obszarze ponad 170 kilometrów jest wprowadzany zakaz parkowania od 3 do 7 rano – wszystko w celu zapewniania przejazdu pługom śnieżnym. Niestety tym razem sporo kierowców zapomniało o tych zasadach.

Zdjęcie Zapomnieli o zmianie przepisów / YouTube @ABC 7 Chicago /