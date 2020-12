20 tys. Solarisów!

Polscy fani motoryzacji nieczęsto miewają powody do radości, ale grudzień 2020 roku bez wątpienia zaliczyć można do udanych. Optymistyczne wiadomości nie ograniczają się wyłącznie do wskazania lokalizacji fabryki Izery. Swoje imponujące święto obchodzi też Solaris!

Zdjęcie Jubileuszowy Solaris Urbino electric / Producenci Solaris największym producentem autobusów elektrycznych

Kilka dni temu z fabryki Solarisa w podpoznańskim Bolechowie wyjechał autobus z okrągłym numerem... 20 000! Jubileuszowy wóz to przegubowy autobus elektryczny Urbino electric w barwach MZA Warszawa. To również ostatni pojazd w ramach ogromnego zamówienia stolicy na 130 elektrobusów.

MZA Warszawa to zdecydowanie największy, a także jeden z pierwszych klientów producenta. Miejski przewoźnik zakupił już ponad 1200 pojazdów marki Solaris różnych generacji, w tym aż 150 ultranowoczesnych elektryków.



"Miejskie Zakłady Autobusowe były w 1994 roku odbiorcą pierwszego autobusu ówczesnej firmy Neoplan Polska i od tego czasu fabryka w Bolechowie dostarczała nam kolejne generacje autobusów Neoplan i Solaris, które dobrze sprawdzały się w warszawskim transporcie miejskim. Jestem przekonany, że również 130 elektrycznych przegubowców będzie dobrze służyło warszawiakom" - mówi Jan Kuźmiński, Prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych.



Przedstawiciele polskiej marki z dumą podkreślają swoje doświadczenie w kwestii napędów elektrycznych. Od blisko dwóch dekad Solaris produkuje np. bezemisyjne trolejbusy. Pierwszy wyjechał na drogi w roku 2001. Doświadczenie konstrukcji ponad 1600 sztuk Trollino, które jeżdżą dziś w kilkudziesięciu miastach, stawia firmę w europejskiej czołówce producentów tego typu pojazdów. Ważną datą w historii rozwoju Solarisa był rok 2006. Polski producent zaprezentował wówczas pierwszy seryjnie produkowany w Europie hybrydowy autobus - Urbino hybrid. Zaledwie w pięć lat później ofertę uzupełnił pierwszy bateryjny elektryk - Urbino electric.

Dziś, kiedy firma produkuje ponad 1500 autobusów rocznie, niemal połowa z nich posiada napędy elektryczne, z czego zdecydowana większość nie emituje spalin. Z każdym rokiem firma umacnia też swoją pozycję lidera elektromobilności w transporcie publicznym w Europie. W trzech pierwszych kwartałach 2020 roku Solaris był największym producentem autobusów bateryjnych. Flagowy model, Urbino 12 electric jest też zdobywcą prestiżowego tytułu "Bus of the Year 2017".



Zdjęcie Jubileuszowy Solaris Urbino electric /

Jubileuszowe Urbino również jest elektryczne. Dwudziestotysięczny Solaris będzie jeździć na linii 503, obsługiwanej wyłącznie przez tabor bezemisyjny. Pojazd w czerwono-żółtych barwach MZA będzie stacjonował w zajezdni Stalowa, gdzie nocą będą ładowane jego baterie. Ostatni ze 130 elektrobusów nie kończy imponujących decyzji zakupowych MZA. Zgodnie z planami przewoźnika, w 2027 roku aż połowa spośród 1,5 tysiąca warszawskich autobusów ma być nisko lub zeroemisyjna.



