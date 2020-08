Zmodernizowany Volkswagen Arteon z polskimi cenami

Odświeżony Arteon debiutuje w Polsce w zupełnie nowej wersji nadwoziowej Shooting Brake i ze skromną gamą silnikową.

Face lifting Volkswagena Arteona przyniósł szereg drobnych zmian w stylistyce nadwozia oraz wyraźnie zmienione wnętrze, które ma wyróżniać się na tle tego znanego z Passata i dawać namiastkę "premium". Ponadto do gamy dołączyło dynamicznie wystylizowane kombi, czyli wersja Shooting Brake.

Arteon w momencie debiutu nie daje zbyt dużego wyboru co do wersji silnikowej. Dostępne są trzy - 2.0 TSI 190 KM z napędem na przód i DSG, 2.0 TSI 272 KM z napędem 4MOTION i DSG oraz diesel 2.0 TDI 150 KM z DSG. Zgodnie z zapowiedziami w ofercie ma pojawić się jeszcze 200-konne TDI, hybryda plug-in (218 KM) oraz usportowiona wersja R (320 KM).

Nowość Volkswagena kosztuje przynajmniej 158 390 zł za 190-konnego "benzyniaka" z wyposażeniem Essence. Standard obejmuje między innymi trójstrefową klimatyzację automatyczną, system multimedialny, 17-calowe alufelgi oraz aktywny tempomat z radarem.

Wersja Elegance kosztuje 167 490 zł i oferuje między innymi podgrzewane przednie fotele, częściowo skórzaną tapicerkę, 18-calowe felgi i asystenta pasa ruchu. Najdroższa jest wersja R-Line (170 590 zł), która różni się głównie detalami stylistycznymi i drobiazgami jak przyciemniane szyby czy oświetlenie nastrojowe.

Decydując się na wersję Shooting Brake do wyboru mamy wyłącznie wyposażenie Elegance lub R-Line. Dopłata do tego nadwozia wynosi 6000 zł. Ciekawostka - najmocniejszy obecnie silnik (272 KM) jako jedyny nie występuje w wizualnie usportowionym wariancie R-Line. Wyceniono go na 220 690 zł (Shooting Brake).