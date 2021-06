Zmodernizowana Skoda Kodiaq z polskimi cenami

Największy SUV czeskiego producenta jest już dostępny w Polsce. Do wyboru jest pięć wersji silnikowych oraz cztery wyposażenia.

Premiery Skoda Kodiaq po liftingu

Skoda Kodiaq po face liftingu zwraca uwagę przede wszystkim zmienionym pasem przednim z bardziej smukłymi reflektorami. Z tyłu znajdziemy nieznacznie przeprojektowany zderzak i nieco inny wygląd świateł. We wnętrzu natomiast odświeżono multimedia, pojawiły się nowe tapicerki i elementy ozdobne.

Cennik odświeżonego Kodiaqa otwiera kwota 115 150 zł, za którą kupimy auto z silnikiem 1.5 TSI 150 KM, skrzynią manualną, napędem na przód i wyposażeniem Ambition. Obejmuje ono między innymi 18-calowe alufelgi, uruchamianie auta przyciskiem, LEDowe reflektory (przód i tył), czujniki cofania, klimatyzację dwustrefową, radio z ekranem 6,5 cala oraz tempomat.



Za 129 200 zł kupimy wersję Style, wzbogaconą o matrycowe reflektory, system bezkluczykowy, klimatyzację trójstrefową, 19-calowe alufelgi, czujniki parkowania z przodu, cyfrowe zegary, radio z ekranem 8 cali, adaptacyjny tempomat oraz tapicerkę materiałowo-skórzaną.





Z kolei wizualnie usportowiona odmiana Sportline została wyceniona na 138 150 zł. W jej wyposażeniu znajdziemy sportowe fotele, elektrycznie sterowany fotel kierowcy, podgrzewane przednie fotele, kamerę cofania oświetlenie nastrojowe oraz przyciemniane szyby.



Namiastkę luksusu z kolei ma dawać wersja Laurin & Klement. Może dlatego też nie kupimy jej ze skrzynią manualną, co dodatkowo winduje jej cenę (wynoszącą 171 050 zł przy silniku 1.5 TSI). Na jej pokładzie znajdziemy skórzaną tapicerkę, wentylowane przednie fotele, nawigację z ekranem 9,2 cala, system kamer 360 st., adaptacyjne zawieszenie, dźwiękochłonne przednie boczne szyby oraz asystenta pasa ruchu i monitorowanie martwego pola.



Gama silnikowa Kodiaqa została nieco zmieniona w porównaniu do odmiany sprzed modernizacji. Po pierwsze do silnika 1.5 TSI nie kupimy już 4x4, a z kolei 150-konny diesel (ceny od 142 850 zł) nie jest dostępny ze skrzynią manualną (tylko DSG lub DSG i 4x4). Natomiast 190-konne TDI zostało zastąpione odmianą 200-konną, standardowo łączoną z DSG i 4x4 (od 174 050 zł). Bez zmian pozostała wersja 2.0 TSI 190 KM DSG 4x4, która kosztuje teraz 161 950 zł.



Małą rewolucję przeprowadzono natomiast pod maską RSa, gdzie zamiast 240-konnego diesla, znajdziemy silnik benzynowy, mocniejszy o 5 KM. Auto przyspiesza teraz do 100 km/h w 6,5 s, a jego cena to 198 tys. zł.