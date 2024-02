Z używanych zrobią prawie nowe. Renault zdradza plan na Polskę

Renault zakończyło rok 2023 ze wzrostem

Marka Renault w 2023 roku na całym świecie sprzedała 1 548 748 samochodów (osobowych i dostawczych), a to o 9,4 proc. lepszy wynik niż w roku 2022. W samej Europie roczna sprzedaż wyniosła 994 163 sztuk. Największym rynkiem dla producenta jest jego ojczyzna. We Francji sprzedano 390 483 samochody. Na kolejnych miejscach podium znalazły się Turcja (135 644 samochody) i Brazylia (126 206 szt.). Polska znajduje się dopiero na 13. miejscu w hierarchii największych rynków. Łącznie w minionym roku Renault sprzedało w naszym kraju 31 653 samochody (osobowe i dostawcze). W porównaniu z danymi z roku 2022 jest to wzrost o 16 proc. Taki wynik pozwolił marce na zajęcie piątego miejsca w krajowym zestawieniu sprzedaży i udział w rynku na poziomie 5,9 proc.

Który model Renault był najpopularniejszy?

Uwzględniając wyłącznie sprzedaż samochodów osobowych dla klientów indywidualnych, francuska marka spada na miejsce siódme. Najchętniej wybieranym modelem wśród osobówek było Clio. W minionym roku francuski producent sprzedał w naszym kraju 4 482 egzemplarze tego auta, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza dość znaczący wzrost, bo na poziomie 42 proc. Drugim najpopularniejszym modelem Renault w naszym kraju był natomiast Captur z liczbą 3 423 egzemplarzy. Renault zwraca uwagę również na wyniki sprzedażowe Australa w pierwszym pełnym roku jego obecności na rynku. W sumie zarejestrowano 1 784 egzemplarze tego modelu. Sukces francuska marka odnotowała w segmencie minibusów - model Trafic zakończył rok na miejscu lidera (3 150 sprzedanych sztuk).

Renault kolejny rok liderem na rynku dostawczaków

Bez wątpienia powodem dla zadowolenia dla polskiego oddziału Renault jest fakt, że po raz czwarty marka zakończyła rok na pozycji lidera na rynku samochodów dostawczych. Jeśli spojrzymy na modele, na pierwszym miejscu niezmiennie od sześciu lat znajduje się właśnie model Renault - Master. W zeszłym roku sprzedano łącznie 10 111 egzemplarzy modelu, a to daje udział w rynku na poziomie 26,3 proc. W segmencie średnich furgonów drugą lokatę utrzymał Trafic, z kolei drugą najchętniej kupowaną furgonetką jest Express.

Jakie nowe auta w salonach Renault?

Renault ma również plany na obecny rok. Na przełomie maja i czerwca pojawić się ma model Scenic (z napędem elektrycznym). Wkrótce po nim do oferty dołączy Master nowej generacji. Z kolei przełom czerwca i lipca to debiut Captura po liftingu i pojawienie się w salonach nowego modelu w gamie producenta - Rafale. Pod koniec roku natomiast otwarte zostaną zamówienia na elektryczne Renault 5.

Plany Renault obejmują nie tylko nowe samochody

Plany Renault na najbliższą przyszłość obejmują jednak nie tylko nowe auta. W tym roku francuska marka chce uruchomić w Polsce projekt Re-Factory. Jest to usługa odnowienia samochodów używanych marki u dealera. Auta przejdą renowację i zostaną przygotowane do odsprzedaży. Odnowione samochody objęte będą specjalną gwarancją. Pierwszy zakład uruchomiony zostanie w Warszawie, ale Renault zakłada, że projekt ten zostanie rozszerzony również na inne miasta. Planuje się, że na początku miesięcznie odnawianych będzie 150-200 samochodów. Warto zaznaczyć, że Renault ma już zakłady zajmujące się odnawianiem samochodów - przykładem może być ten znajdujący się we francuskim Flins.

Ponadto francuski producent planuje również uruchomić usługę wynajmu krótkookresowego. Za pomocą aplikacji klienci będą mogli zarezerwować i wynająć auto. Usługa ma być dostępna całodobowo, przez cały tydzień. Renault zakłada, że początkowo korzystać z niej będą głównie ci klienci, którzy będą zmuszeni zostawić swoje auta w serwisie.

Oprócz tego Renault wprowadza program Renew. Pod nią będą oferowane certyfikowane samochodu używane ze wszystkimi rodzajami napędu. Auta poddawane będą liczącej niemal 160 punktów kontroli technicznej. Samochody zostaną objęte 12- lub 24-miesięczną gwarancją, bezpłatną kontrolą po roku, ofertą finansowania również dla firm, całodobową pomocą drogową przez siedem dni w tygodniu. Oprócz tego możliwe będzie odbycie jazdy próbnej i odkup dotychczasowego samochodu od klienta. Sieć sprzedaży samochodów używanych obejmie 45 partnerów w Polsce.