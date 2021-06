Wynajem samochodu. Ile to kosztuje?

Posiadanie samochodu to duży komfort i wygoda, jednak łączy się również ze sporymi kosztami utrzymania. Nic więc dziwnego, że na popularności zyskują usługi takie jak krótkoterminowy wynajem auta.

Zdjęcie Polacy coraz chętniej wypożyczają samochody / Maciej Gocłoń / East News

Reklama

Ciekawostki Kamperem na wakacje? Na to może być już za późno

Z badania Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wynika, że zdecydowana większość polskich kierowców posiada własny samochód, jednak aż 69 proc. Polaków skorzystało z usługi krótkoterminowego wynajmu pojazdu więcej niż jeden raz. Jakie są preferencje Polaków i które rozwiązania najbardziej się opłacają?

Reklama

Jak jest na świecie?

Według najnowszego badania KPMG's Global Automotive Executive Survey 43 proc. badanych z całego świata uważa trend ,,Mobilność jako usługa’’ (Mobility-as-service) za niezwykle ważną, rozwijającą się tendencję w dziedzinie motoryzacji. Konsumenci coraz częściej postrzegają korzystanie z samochodu jako usługę, a nie towar. Co za tym idzie więcej decyzji motoryzacyjnych jest podejmowanych na podstawie całkowitego kosztu posiadania auta, tj. uwzględniającego nie tylko zakup pojazdu, ale i jego szeroko pojęte utrzymanie jak np. serwisowanie, ubezpieczenie, utrata wartości etc.

Natomiast badanie Grupy Credit Agricole pokazuje, że pokolenie X ma zupełnie inne podejście do posiadania samochodu. Rezygnują z jego zakupu na rzecz wynajmu - jeśli zajdzie taka potrzeba. Coraz popularniejsze stają się również aplikacje miejskie, które umożliwiają krótkoterminowy wynajem samochodu na minuty (tzw. car sharing).

Polacy i wynajem krótkoterminowy

Na naszym rodzimym rynku wynajem krótkoterminowy (Rent a Car, wynajem auta z wypożyczalni) staje się coraz bardziej popularny. Według badania SW Research zrealizowanego na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) 69 proc. Polaków skorzystało z wynajmu krótkoterminowego więcej niż jeden raz. Niemal co czwarty badany przyznaje się do skorzystania z takiej usługi jeden raz, z powodu ciekawości. Z kolei 6 proc. respondentów wynajmuje pojazdy często, traktując to jako wygodną alternatywę dla posiadania własnego samochodu.

Jako zalety takiego rozwiązania najczęściej wskazują proste formalności (38 proc.), możliwość wynajmu dokładnie takiego auta, jakiego potrzebują na daną okoliczność (37 proc.), oraz jasne zasady wynajmu (37 proc.). Dla kierowców liczy się również szybkość realizacji usługi (34 proc.), samochód można bowiem odebrać już następnego dnia. Polacy zwracają też uwagę na takie czynniki jak atrakcyjna oferta cenowa (32 proc.), oraz pełen pakiet usług dodatkowych (32 proc.). Trzech na dziesięciu badanych zwróciło szczególną uwagę na bezpieczeństwo, a 28 proc. wśród najważniejszych zalet wymieniło sprawdzony, niezawodny, regularnie serwisowany samochód.



Co piąty badany twierdzi, że ważna jest dla niego pewność, że auto odebrane z renomowanej wypożyczalni, jest odpowiednio przygotowane do jazdy, również w kwestiach związanych z dezynfekcją.

- Widzimy, że Polacy coraz chętniej korzystają z wynajmu aut z wypożyczalni, do różnych celów np. wyjazdów wakacyjnych, weekendowych, czy też w przypadku przeprowadzki - mówi Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Hertz (Motorent Sp. z o.o.). - Doceniają nie tylko przejrzyste zasady wynajmu samochodu i szybkość realizacji usług ale także wygodę takiego rozwiązania. Pojazd może być gotowy do odebrania już kolejnego dnia. Użytkownicy zawsze mają pewność, że korzystają ze sprawdzonych aut, sprawnych pod każdym względem, zazwyczaj nowych lub wieku ok. 1 roku, z małymi przebiegami, nowoczesnych i bezpiecznych. W przypadku awarii mogą też liczyć na wsparcie w zakresie udostępnienia auta zastępczego oraz pomocy assistance. Dodatkowo, samochody z firm Rent a Car zrzeszonych w PZWLP zawsze są odpowiednio zdezynfekowane, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne.

Kupuję vs. wypożyczam, czyli ile to kosztuje?

Decydując się na kupno własnego samochodu, kierowcy, oprócz ceny samego pojazdu, muszą ponieść również szereg opłat związanych z jego użytkowaniem. Podatek od zakupu (PCC), ubezpieczenie OC, oraz jeśli kierowca chce mieć większą ochronę - także AC, przegląd techniczny. Dodatkowo przy zakupie auta używanego - koszty przerejestrowania i ewentualnych napraw. Według badania portalu dobrymechanik.pl średni roczny koszt napraw auta to 1360 zł. Razem z wyżej wymienionymi usługami koszty te mogą wynieść nawet ok. 5000 zł rocznie.

Z kolei wynajmując auto na krótki okres, możemy korzystać ze wszystkich zalet posiadania samochodu, ale w tym przypadku ponosimy jedynie koszt wynajmu oraz zwrotną kaucję. Nie trzeba pamiętać o regularnych przeglądach, naprawach, wymianie opon czy ubezpieczeniu, ponieważ te kwestie spoczywają na firmach oferujących samochody.

Koszty wynajmu aut z wypożyczalni w Polsce, podobnie jak na całym świecie, są uzależnione od wielu czynników m.in. czasu na jaki chcemy wynająć pojazd, okresu w którym zamierzamy wypożyczyć auto (np. długi weekend, święta, okres wakacyjny), klasy auta i jego wyposażenia, a także aktualnych ofert promocyjnych w danej firmie. Ceny za wynajem mniejszego auta na 1 dzień mogą się zaczynać od stu kilkudziesięciu złotych, a na weekend od ok. 300 zł.

Wynajem pozwala na indywidualne dopasowanie w zależności od tego, jaki jest cel, do którego potrzebujemy auta. Przykładowo do miejskiej jazdy doskonale sprawdzi się auto z segmentu B, natomiast w przypadku planowania rodzinnego wyjazdu dobrym wyborem będzie przestronny samochód z dużym bagażnikiem z segmentu D.

- Wynajem krótkoterminowy to atrakcyjna forma użytkowania auta, pozwalająca na szybki i łatwy dostęp do takiego samochodu, jaki jest nam potrzebny w danym momencie, niezależnie od tego czy wybieramy się z rodziną na wakacje, czy też planujemy remont lub przeprowadzkę mówi Maciej Tórz, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Rentis SA. - Klient otrzymuje całodobowe wsparcie informacyjne i techniczne oraz możliwość wyboru pojazdu z całej gamy marek i modeli samochodów tak, by idealnie dopasować je do swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

- W ofercie znajdują się różnych klas auta osobowe, SUV-y, limuzyny, a także samochody typowo użytkowe, dostawcze. Wszelkie koszty związane z eksploatacją i przygotowaniem pojazdu do użytkowania, za wyjątkiem paliwa, ponosi wypożyczalnia samochodów. Użytkownik płaci tylko za wynajem, a w zamian otrzymuje bezpieczne, nowoczesne i często nowe lub niemalże fabrycznie nowe auto.

Wynajem krótkoterminowy może być również rozwiązaniem dla osób planujących zagraniczny, krajowy czy weekendowy wyjazd, ale nie posiadających własnego auta lub samochodu odpowiedniego do realizacji swoich planów.

***