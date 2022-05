W 25-milionowym Szanghaju przez miesiąc nie sprzedano ani jednego samochodu

Wobec toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą wojny wydarzenia w Chinach z trudem przebijają się do mediów i świadomości Polaków. Tymczasem Chiny zmagają się z rosnącą liczbą zakażeniem koronawirusem, a stosowana od początku pandemii strategia "zero tolerancji" zdaje się nie zdawać egzaminu.

Polityka "zero tolerancji" fiaskiem?

Chińskie władze natychmiast po wykryciu zakażeń z dnia na dzień zamykają całe miasta lub dzielnice. O ile takie postępowanie zdawało egzamin podczas walki z wariantem Delta, to wobec wysoce zaraźliwego Omikrona kończy się fiaskiem.

Od początku kwietnia lockdownami dotknięty był niemal każdy z 25 milionów mieszkańców Szanghaju. Ludzie zostali z dnia na dzień pozamykani w domach, gdzie artykuły spożywcze i leki dostarczały władze. Inni znaleźli się w ośrodkach kwarantanny, które wg relacji samych Chińczyków, wyglądały bardziej niż więzienia niż ośrodki leczenia ludzi.

W 25-milionowym mieście przez miesiąc nie sprzedano ani jednego auta

Zamknięte zostały sklepy i zakłady przemysłowe. Zamknięto również wszystkie salony samochodowe. To właśnie dlatego w kwietniu w Szanghaju nie sprzedano ani jednego samochodu. Dla porównania, w zeszłym roku w kwietniu z salonów w tym mieście wyjechało ponad 26 tysięcy samochodów.

Zdjęcie Opustoszałe ulice Szanghaju. W mieście mieszka 25 milionów ludzi / Getty Images

Natomiast w całych Chinach w kwietniu tego roku sprzedano 1,06 mln aut, niemal o 36 proc. mniej niż w kwietniu 2021 roku.

Chińska gospodarka w opałach

Polityka "zero tolerancji" dewastuje całą chińską gospodarkę. Sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 11,1 proc. w stosunku do kwietnia 2021 roku i jest to największy spadek od marca 2020, gdy na dobre wybuchła pandemia Covid.

Inne wskaźniki są również bardzo złe. Przykładowo w kwietniu ruch na lotnisku w Szanghaju zmniejszył się o... 99 proc, zaś sprzedaż domów w Chinach w pierwszych czterech miesiącach 2022 była o 32 proc. niższa w analogicznym okresie roku 2021.

Skurczył się również wzrost gospodarczy. O ile w marcu rok do roku wynosił 5 proc, a to kwietniu gospodarka skurczyła się o 2,9 proc.

